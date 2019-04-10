迷你四驅車公布出手機GAME　四驅小子、四驅兄弟經典再現

1991年無線播的四驅小子（台譯：衝鋒四驅郎）及1997年無線播的四驅兄弟（台譯：爆走兄弟Let's & Go!!）相信是很多80、90後的童年回憶。沒想到近日竟然公布手機GAME，回憶返晒嚟！

TAMIYA聯合COROCORO及BANDAI NAMCO，公布將推出迷你四驅手機GAME作品，更說明是「贈給所有四驅車手」，遊戲集合了當年超人氣的《四驅小子》系列及《四驅兄弟》系列的角色與車輛，更收錄其他作品如「風のレーサー侠」。並推出了首個宣傳短片：

根據COROCORO提供的情報，此作品追求真實度，全部四驅車物件都採用了3D Scan來掃瞄至遊戲當中，行走時的音效亦是由實物四驅車錄音。玩家亦可組裝各式各樣的四驅車機件，重拾當年懷舊又激烈的滋味。

3D Scan 實物四驅車部件

實物四驅車錄音

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