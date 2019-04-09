香港PS4推出大專學生出機優惠　二人出機平$600任選Pro/Slim

遊戲動漫
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Apple的大學生iPhone/iPad/Mac機出機優惠大家聽得多，今次輪到遊戲主機也參一腳。香港PlayStation推出大專院校學生出PS4優惠，二人同行更有著數：

「PlayStation大專電競激賞優惠」推出5個PS4組合，分別有獨立購買PS4（Slim）或PS4 Pro兩個組合，以及二人同行的PS4 X PS4、PS4 X PS4 Pro、PS4 Pro X PS4 Pro三個組合。一人出機優惠比正價便宜$150；而二人出機每部平$300，總計就是平$600了。只需是以下院校之全日制學生便有資格取得優惠：

參加學院包括：

香港大學
香港城市大學
香港理工大學
香港浸會大學
嶺南大學
香港教育大學
香港恆生大學
香港珠海學院
香港樹仁大學
香港專業教育學院

優惠期由即日起至4月15日止，購買是在Sony Store網站進行，每個院校有不同的優惠碼連結，有興趣的話可留意所屬院校的學生會通告。留意在取貨時需要在Sony Store/客戶服務中心出示有效之大專學生證。

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