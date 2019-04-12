【NIKE Adapt BB 開箱 實試】年初Nike全球發表的自動綁帶運動鞋：Adapt BB E.A.R.L. 終於到港！宅民黨的宅女翠如即時開箱、測試 以自動綁帶、手機app操作的新一代運動鞋是否舒適、著用感受、是否值得入手？

Nike開發高科技、自動感應綁帶技術運動鞋早有前科，2016年已經發表以《回到未來》第二集（Back to the Future 2）中出現Nike的AI波鞋製成「Air Mag」，本年初亦正式推出HyperAdapt 1.0跑鞋，Nike開發的自動綁帶技術：動力綁帶裝置（Power-Lacing System）「Nike FitAdapt」電動綁帶技術至今已經成熟，再解決充電技術，並以籃球員本位開發的Adapt BB（BB：Basketball簡稱）終於正式推出。

為籃球而生的Adapt BB著用感覺、操作如何？實際一試！

Nike Adapt BB 翠如開箱

HK01收到的Nike Adapt BB為正式發售版本，鞋盒設計四方，但比一般運動鞋盒大兩倍以上，當然是因為「內涵」十足：主角Adapt BB籃球鞋一對、支援Qi的Adapt BB專用無線充電板、USB-C充電線及變壓器各一個。【點圖放大】

想起《行運超人》中段蟹（鄭中基 飾）一句：「搞到成個降落傘咁大個盒」，到底有些什麼？

Nike Adapt BB 開箱內容全面睇【點圖放大】

+ 10 + 9 + 8

Qi無線充電

早前推出的跑鞋HyperAdapt 1.0充電時，要分開兩個不同的無線充電器放於左右，直至Adapt BB終於將鞋子直接放上專用的無線充電板，鞋子兩旁的雙按鍵亦會同時發光，閃爍代表充電過程中，關燈則完成充電；有趣的是，經測試Adapt BB專用的無線充電板支援與無線充電手機一樣的Qi無線充電技術，所以也可以當作手機無線充電板用。設計上無線充電板中的兩個圈，範圍亦算大，放上鞋子即可充電，未發現會有對不準位置不能充電問題。

Adapt BB專用無線充電板

智能App操控

Nike Adapt BB可以不經設定，著上後自動為用家綁帶至最貼服腳型，同時會有iOS / Android專用App：「Nike Adapt」，簡單地設定一次左右鞋後，就可以透過手機改變鞋上按鍵燈顏色、查詢電量、一按全鞋解綁功能，而當中用家可以根據鞋子鬆緊喜好，自定不同設定檔（休息、比賽、練習等），用手機app一按就可以回復設定，對運動員較貼心的科技功能。

Nike Adapt App設定後可操控運動鞋

實試Adapt BB

HK01體驗NIKE Adapt BB於日常及運動方面的表現，包括著用後感覺；著上Adapt BB用家需要適應一下，因為籃球員設計的防止容易鬆脫的情況，穿著時會比一般籃球鞋更貼服，同時著上後鞋子感到壓力會自行綁帶貼服雙腳，試以慢行或以籃球練習動作，急停、跳高、左右移動，感受會有像品牌的另一系列Zoom Flight的中底，即保持不過軟但亦不會太硬的著地感，只是腳眼位會比較貼鞋筒位，如腳掌較薄的人可以盡量綁緊，到熱身後血液運行足夠時再調整鬆緊度。

翠如 全面測試Nike Adapt BB，由手機連接到親身上陣跑步跳躍！

整體而言，NIKE Adapt BB可提供一穿上後就能自動綁帶的方便，亦可以用用App轉換閃燈顏色，同時提供個人化儲存設定、加上外型時尚，功能實用兼有外不俗外型。

（售價 HK$2,799 ，Nike HK）

落場親身試，自動綁帶對籃球員並非絕對幫助但提供更方便的設定。

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