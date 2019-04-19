IG女神以後冇得呃Like？Instagram正考慮屏蔽所有照片讚好數字

IG以後冇得呃Like？Instagram考慮隱藏照片上的讚好數字。Like數不會再對外公開顯示，用戶今後無法看到有幾多人喜歡個別的帖文了。這個官方未公佈的功能是由業餘程式愛好者Jane Wong揭發。

如果Instagram（IG）再不能呃Like，自拍、手機食先都豈非再無意義？來自香港的編程愛好者Jane Manchun Wong閒時喜歡對Facebook、Instagram、Twitter、Airbnb和Pinterest等社交網絡應用程式進行還原工程（Reverse Engineering），從而發現其程式碼中隱藏（或未公佈）的功能和保安措施。

她發現Instagram近日進行新功能測試，屏蔽Like數不再對外公開顯示，並表明Instagram希望「你的追隨者專注於你所分享的內容，而不是你的帖文有多少個Like」，換言之IG未來改版後，或者只有發佈照片的用戶，能夠看到自己照片收到的Like數。

單身女與閨蜜去旅行、打扮自己放到社交網站「呃Like」，也是為了得到認同的消費行為。（《閨蜜2》劇照）

1. 拍照為呃like：會為分享一張照片，花很多時間於食物擺盤和美圖上，希望吸引更多人的目光。（《奶酪陷阱》劇照）

Instagram卻表示尚未測試「屏蔽​Like數」的新功能。其發言人於給予外媒The Verge網站的聲明中指出，Instagram目前還沒有對該功能進行測試，但承認一直積極考慮尋求「減輕Instagram壓力」的方法。

有推測指Instagram之所以有如此新路向，也許受到英國《獨立報》近日報導英國IT政策的新聞影響。據聞，英國信息專員辦公室（Information Commissioner's Office​, ICO）早前建議Instagram和Snapchat​等社交平台提供選項，容許用戶選擇閉關Likes或Streaks等誘使人們終日不斷上載照片、帖文的讚好功能​。ICO甚至希望禁止這些讚好功能，以保護社交平台上最年輕用戶的安全和隱私。

香港編程愛好者Jane Manchun Wong發現Instagram近日進行隱藏照片公開Like數的新功能測試，並表明Instagram希望「你的追隨者專注於你所分享的內容，而不是你的帖文有多少個Like」。（Jane Manchun Wong Twitter）

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN — Jane Manchun Wong (@wongmjane) 2019年4月18日

誓成社交網絡退出潮



如果Instagram真的取消畀Like功能，那意味着整個平台的用途徹底改變，要用戶分享的內容更具原創性。雖然近年已經很多人轉玩「限時動態」功能；畢竟社交網絡是世人用來「刷存在感」、滿足虛榮心的一個最快捷直接的渠道，「公認」和即時看見的支持仍很重要。

其實事情好簡單，問心一句，如果無人Like你Po的照片（至少不會對外公開顯示Like數，只得返你一個人看到有幾多人Like，街外人完全看不到），你出Post還會出得那麼勤嗎？不會吧。沒有公開Like數自然反映不到人氣有幾勁，缺乏實則數據支持，不少網紅和KOL也許變得生意難做了。面對「保護青少年免於上網成癮」和「維持用戶數字上升」這兩難，Instagram等社交平台如果採取前者的立場，注定陷入「食之無味，棄之可惜」的困境中吧。用戶紛紛關閉個人頁面，引致社交網絡退出潮（如同Tumblr早前禁止色情內容令大量用戶流失的後果），基本上是可預期必然發生的事。

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