【PS4】外媒傳Sony設立條款限制遊戲情色內容　聖光之謎解開！

PS4玩家想必在近期都注意到了該平台開始出現了不少「聖光」現象吧？不少涵蓋有色情內容的作品與其他平台版本相比，都多了不少閹割或是修正內容的跡象，而根據華爾街日報近期的報導來看，這些都不是巧合或是意外，而是因為Sony訂立了更加嚴厲的遊戲內容管制條款。

根據華爾街日報的內容，Sony發言人表示確實是針對PS4設立了新的規範，希望藉此來確保遊戲開發者能夠拿捏其作品的呈現內容後再登上該平台。而報導內也提到根據不具名官方人員所透露的資訊，會設立這些管制原因有二，其一是近期逐漸興起的「MeToo」活動，二來是直播平台的能見度愈來愈高的問題。

「MeToo」是個在2007年由社運人士Tarana Burke發起的行動，目的是幫助曾遭受性侵的女性，藉此讓社會大眾關注此項議題。而該項運動在2017年因多位女性指控知名電影製作人Harvey Weinstein為性騷擾和性侵犯成了社會大眾所關注的議題，這讓Sony開始擔憂自家平台名聲會因帶有物化女性內容作品而受到抨擊的可能性。

而每個國家區域對於情色內容都有不同的接受度，但隨著實況平台YouTube和Twitch的崛起後，這些作品以可無視國界的問題獲得全球的關注，即便只是在可接受的國家販售，也可能因玩家實況而引起其他不能接受這類尺度遊戲的社會不滿，進而影響到Sony自身的市場聲譽。

照這樣看來，某些血噴超多的作品也可能在未來受到限制？（gamebase）

而據報導內容所示，這項管制條款也沒有明確的審核標準，因為這是在「MeToo」活動竄起後而立即設立，還不算完整。華爾街日報也向任天堂詢問其平台的情色內容管制標準，而根據官方的答覆來看，任天堂並沒有設立這類的規範來管製遊戲內容，僅要求開發者的作品必須通過其販售區域的分級機制審核後才可上架。

Sony的管制條款已對不少遊戲開發商造成不小的影響，其中近期《閃亂神樂》系列爆乳製作人「高木謙一郎」便因這類的遊戲內性感表現規範而宣布離開開發團隊Marvelous，表示自身歡迎對特定類型或範圍的自我規範與限制，並希望能在規範內發揮出最大的創意，但這類限制也讓作品無法延續其系列的特有感受。

歐美PS4版《閃亂神樂 Burst Re:Newal》的「親密模式」遭到拔除（gamebase）

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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