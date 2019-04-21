【仙劍奇俠傳3D回合】蓋婭非法營運遊戲簡體版　遭起訴侵權　　

大宇資訊今日發佈聲明稱：在已沒有任何合法授權的情形下，蓋婭公司仍在營運《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲簡體版。蓋婭公司的行為已經嚴重侵犯了大宇資訊合法擁有的智慧財產權。為維護自身的合法權益，大宇資訊已經向法院提起侵權之訴，請求法院責令蓋婭公司立即停止侵權行為。

3月8日，大宇資訊曾在官方微博上公佈，已將蓋婭互娛侵權一事告上法院。此事引起海峽兩岸遊戲業內廣泛關注。據悉，北京智慧財產權法院近日已受理該案。截至目前，蓋婭互娛並未對此做出任何官方回應。（按圖放大）↓↓

據瞭解，深圳市蓋婭科技有限公司（以下簡稱「蓋婭公司」）於其官方網站「蓋婭互娛」的《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲公告欄中發佈公告說明，表示「『大陸官方服』始終歡迎所有玩家」，並繼續在大陸地區營運《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲簡體版。對此，大宇資訊鄭重提出嚴正抗議，宣示捍衛維護智慧財產權，將依法追究法律責任，並發表以下聲明：

蓋婭公司作為《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲維護、更新的義務方，為追求經濟利益，罔顧商業道德以及玩家利益，單方面停止對大宇資訊之關係企業所營運的《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲繁體版維護和更新，而我關係企業在此被徹底斷更情形之近一年半之間，仍不斷堅持對繁體版玩家提供營運服務，以求降低對玩家權益的影響；於此同時，為了維護玩家權益，大宇資訊亦多次與蓋婭公司進行溝通協商，卻仍不獲對方正向回應與處理。最終，在無力更新與不獲溝通之雙重影響之下，導致該關係企業不得不停止營運《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲繁體版。 大宇資訊為此感到遺憾，迫於如此狀況，大宇資訊已經通過司法途徑就蓋婭公司的違約行為向其主張損害賠償，同時依據雙方之間的合約行使了解除合約的權利。於此同時，蓋婭公司也已經收到大宇資訊通過法院向其送達的解約請求。也就是說，鑒於雙方於合約中關於智慧財產權的相關約定，蓋婭公司自收到解約請求後已經無權繼續營運《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲簡體版，並不再擁有合約中授權IP之權利，理應當停止一切《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲簡體版的營運行為，否則將構成侵權。 遺憾的是，時至今日，在已沒有任何合法授權的情形下，蓋婭公司仍在營運《仙劍奇俠傳3D回合》遊戲簡體版。蓋婭公司的行為已經嚴重侵犯了大宇資訊合法擁有的智慧財產權，並再次罔顧所有遊戲繁簡體版本玩家的權益。為維護所有玩家權益與大宇資訊的智慧財產權，大宇資訊已經向法院提起侵權之訴，請求法院責令蓋婭公司立即停止侵權行為。 大宇資訊在此呼籲蓋婭公司能夠尊重智慧財產權，誠信經營，並共同維護玩家權益，以求讓玩家獲得最好的遊戲體驗，創造良好市場秩序。

【本文獲「gamebase」授權轉載。】

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