Tesla Model S電動車突然爆炸！泊車靜止狀態下自燃（有片）

數碼生活
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真恐怖！最近Tesla的CEO Elon Musk認真心煩，不單早前發生SpaceX載人艙在實驗時發生爆炸，就連一架Model S電動車在泊車靜止狀態下發生爆炸？！

報導指事件發生在4月21日約晚上8時半，於上海某一停車場內（約1300平方尺），事件於地庫1樓，於閉路電視中可以看到一架停泊中的Tesla Model S電動車，突然車停冒煙，不消一會便發生爆炸自燃，同時更波及了旁邊的Audi、Lexus等車。當然停車場上的住戶都因此緊急疏散。單看影片，可以看到這架Model S並非充電中出事，如果並非人為蹤火的話，或許機件、鋰電池斷路所致（是設計缺憾，還是自行改裝或使用不當？）。幸而今次事件並沒有傷亡報告，美國Tesla亦都已經派員直接前往上海調查事故原因。

泊車靜止下突然爆炸自燃（網上影片截圖）

這一款早期版本的Model S（2016年或之前），仍然是由美國製造。不過近期Tesla公布將會在中國開設生產線製作較廉宜的Model 3以及Model Y後，或許會令動搖Tesla電動車部份準買家的信心究竟是設計上出問題，還是該名中國用家的「使用不當的個別事件」？

香港早前亦公布了平版Tesla電動車Model 3，將於今年第三季開始交車，希望及早公布成因，令各位香港準買家安心。

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Tesla Model S泊車時突然爆炸（按下圖放大）

兩款將會於中國投產的Tesla電動車
Model 3（按下圖放大）

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Model Y（按下圖放大）

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