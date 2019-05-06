YouTube教壞細路？毋須禁睇、教你用YouTube Kids助家長內容管理

日本作家荒井禎雄稱 4 歲兒子因看 YouTube 而成行為出現問題，故決定禁止兒子繼續看 YouTube。雖然 Google 旗下的 YouTube 有不少不良影片，但當中依然有很多幫助兒童成長的影片，故家長們其實大可配合《YouTube Kids》工具進行內容管理。（文：黎生）

日前日本作家荒井禎雄分享稱發現其 4 歲兒子從 YouTube 學到不少髒話及不禮貌的說話方式，加上發覺直播主更經常嘩眾取寵或惡搞，故決定禁止兒子使用 YouTube，於日本掀起了不少討論。雖然 Google 旗下的 YouTube 相當支持這類人氣直播主，亦放任這類內容在 YouTube 上發布，但其實家長可透過《YouTube Kids》進行內容管理，總算是有一個解決方法。

作家荒井禎雄發帖稱為了兒子成長，決定禁止兒子使用 YouTube。

不過，Google 一直無視香港市場的需要，故《YouTube Kids》這項實用工具亦尚未在香港的 Google Play Store 或 iOS App Store 上登場。家長們想使用這項工具，便需要建立一個外地帳號（如美國或日本），才可自行下載。

建立方法可以參考以下教學：【手機教學】iOS 及 Android 外地Apple ID、Google Play戶口建立攻略！隨時玩盡外國限定 App

YouTube Kids安裝及操作教學（按下圖放大）

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YouTube Kids功能簡介（按下圖放大）