【手機教學】美日歐Apple ID、Google Play戶口攻略（19年版）

不論是 iOS 及 Android 內的 App 均有地區限定的 App，身處香港又想下載使用，最簡單直接之方法莫過於建立當地的 ID（Apple ID或Google Play戶口）直接下載。首次設定可能稍為繁複，但完成一次後卻是受用終身，值得大家花點時間完成。（2019年版本） （文：黎生）

iOS開啟外國Apple ID攻略（按下圖放大）

過往 iOS 用戶可以透過 iTunes 建立外地 ID，但 Apple 可能為了加強地域性的保護，早已將相關設定刪去。不過，其實只要你手上有一台 iPhone，就可以簡便快速地新建一個外國 Apple ID，隨時暢遊不同地區的 App Store。

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Android開啟外國Google Play戶口攻略（按下圖放大）

Android 用戶需要可以透過網上下載 APK 檔案試玩不同地區的專用 APP，但這樣卻有機會讓手機安裝了不明來歷的 APP，以玫個人資料被盜。故為安全起見，實在應該建立一個當地的 Google ID，這才是取上乘之策。而且，建立外地 Google ID 只需簡單數據，相當簡便。