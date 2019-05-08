Apple WWDC 2019 預測：iOS 加 Dark Mode；macOS、watchOS也更新

WWDC 2019 即將於美國舉行。

數碼生活
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Apple WWDC 2019 將會在美國時間 6 月 3 日至 7 日假美國加州聖荷西會議中心舉行，預計屆時將為 iOS、watchOS、macOS 三個系統帶來重大升級，此外坊間亦同時預計大會中將會發布全新的 Mac Pro 及 6K 顯示屏，相信內容將會非常豐富。（文：黎生）

2019 年 6 月 3 將會為 Apple WWDC 2019 開發者大會揭開序幕，一如以往 Apple 將會為用家帶來 iOS、watchOS 及 mac OS 的最新消息，令 Apple 產品的功能更為完善。除了軟件上的更新外，坊間亦傳出 Apple 將會帶來全新的 Mac Pro 及 6K 顯示屏。

WWDC 2019 即將於美國舉行。

iOS 篇

即將推出的 iOS 將會搭配 Dark Mode 顯示模式，既護眼又省電，相信將會是一個讓人歡呼的功能。iOS 內的「健康」、「提醒事項」、「地圖」等 Apps 亦會有所更新，以便更能配合用家日常的使用習慣。另外，新版的 iOS 自然少不了帶來全新的 Animoji 及 Memoji 應用，意味著今年的 iPhone 將繼續採用 Face ID 的 M 字額設計。

至於 iPad 版的 iOS 系統則會迎來介面升級，使多工操作及主頁介面更為好用；另坊間預計 iPad 將會原生可作副屏顯示，可當作 Mac 系統的延伸屏幕使用，相當實際。

watchOS

2019 年預計 Apple 將會把 App Store 加進 watchOS 當中，意味著用戶可以直接在 Apple Watch 上下載及更新 Apps，而不需要再透過 iPhone 進行。不過 Google 的 WearOS 早已設有同類功能，但使用體驗卻非常一般；到底 Apple 如何處理 watchOS 上的 App Store，還需拭目以待。另外 watchOS 亦會加入加入「計數機」、「語音 Memo」等功能。從以上更新可以看到 Apple 確實有意繼續強化 Apple Watch 作為獨立裝置使用的方向。

macOS

上年 Apple 讓部分自家的 iOS app 出現在 macOS 上，故此到了今年，坊間亦預計 Apple 將會容許第三方 App 同時適用於 iOS 及 macOS 上，使 macOS 將會有更多實用的 Apps 可以安裝。另外，macOS 將會迎來全新的 Apple Music、Screen Time、Siri Shortcut 等功能，使所有 Apple 產品的使用體驗繼續保持一致。

新 Mac Pro

新 Mac Pro 預計有可能採用模組化設計，除了主機模組及數據連綫模組外，用家還可以按需要選擇加入顯示卡及儲存容量模組，讓 Mac Pro 亦有 Build to Order 的可能性。

6K 顯示屏

Apple 將會在 2019 年帶來全新的 6K 顯示屏，不但擁有極高解晰力，而且支援 HDR 顯示，更能配合專業用戶的實際需要。

來源：快科技TheVerge9to5MacCultOfMacMacRumors

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