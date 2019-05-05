美女玩家愛《軒轅劍龍舞雲山》水墨風！製作人：iOS A12加持更爽

武俠遊戲作品《軒轅劍》為台灣 大宇資訊 製作、由PC遊戲時代已深入民心，一直推出續作、動漫甚至電影作品，早前更推出以 軒轅劍 角色串連成新故事：手機遊戲《龍舞雲山》，當中玩法更滲入大量好玩小遊戲，並非只是一般自動遊玩RPG遊戲！早前邀請前往台北的遊戲分享會，訪問兩位《龍舞雲山》知名女玩家分享遊戲心得外，更由「軒轅劍之父」蔡明宏 更講解遊戲開發心得。

軒轅劍 手機延續經典

iOS《軒轅劍：龍舞雲山》日前推出「忠骨埋青山」更新及加開新伺服器「煉妖壺」，遊戲為大宇資訊以 《軒轅劍 三》及《軒轅劍三外傳：天之痕》開發手機遊戲，並由1990年起創作2D《軒轅劍》製作人、大宇資訊研發處經理的「軒轅劍之父」蔡明宏擔任遊戲首席顧問，以安史之亂為背景，結合唐朝歷史、將《軒轅劍》中人物角色重現的手機遊戲。

《龍舞雲山》早前推出，日前推出更新版，包括推出100等級主劇情關卡。

遊戲以《軒轅劍》RPG為基礎，除加入現代手機RPG遊戲中常見的自動練功升級外，在故事背景為唐朝風格上，以水墨畫風顯現華麗盛世的故事舞台，同時遊戲中的職業系統：以玩家在遊戲中挑戰「琴棋書畫」中取得修行點數，可擔任遊戲中的樂師、博士、畫師或謀士等4大職業，其中挑戰「軒轅琴韻」為節拍音樂遊戲，適時按螢幕打出最佳節拍；亦可以在遊戲中收集「大千世界」道具完成「揮毫舞墨」拼出優美水墨畫，成就樂師或畫師稱號，在已開放100級世界中取得稱譽。

不少玩家都非常喜歡《軒轅劍 龍舞雲山》的水墨風格。（遊戲截圖）

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日前於台北舉行的分享會中，廠方邀請了兩位資深的女玩家湘敏以及楊衣，看看她們二人對遊戲的看法。

女玩家 湘敏：沉醉水墨風

《軒轅劍：龍舞雲山》女玩家 - 湘敏（遊戲ID：蝦米小朋友）直言，喜歡遊戲當中的水墨畫風，她利用iPhone XS遊玩，由於A12 Bionic處理器的加持下，機能足以令水墨畫表現唐朝盛世的華麗，表示對遊戲愛不惜手！

女玩家 湘敏 最愛《軒轅劍：龍舞雲山》中的水墨畫風美術。

女玩家 楊衣：小遊戲最吸引

另一《龍舞雲山》女玩家：楊衣（遊戲ID：楊衣衣）認為當中的小遊戲最吸引，以琴棋書畫包裝的音樂節拍遊戲、傳說卡牌戰、軒轅劍問答遊戲及在主遊戲中收集物品作畫的特別玩法，在一般的RPG類手機遊戲是少見的作品。

楊衣推介《龍舞雲山》中的琴棋書畫小遊戲。

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iPhone加強遊戲體驗

日前於台北舉行的分享會中，「軒轅劍之父」蔡明宏亦分享了《龍舞雲山》在開發過程中，因應以國畫水墨風格及各種遊戲元素，包括國畫中的肌理、暈染、線條、意境、色彩及虛實，以Android開發的版本必須照顧各機種平衡，在iOS版本開發包括實際遊戲中效果、畫面更換頻率frame per second、顯示對比等，在A12 Bionic處理器執行下會有20%提升。

「軒轅劍之父」蔡明宏（左）認為iOS上開發遊戲更就手，皆因毋需考慮Android太多平台的兼容性。

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五月瘋武俠

Apple App Store「五月瘋武俠」活動第一階段活動時間從5/2開始至5/10，除龍舞雲山作為先行活動外，蘋果亦推介《烈火如歌》、《新神雕俠侶》及《流星蝴蝶劍》將提供限時快閃優惠。