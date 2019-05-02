益智新作《Spring&Flow》發售日期公開　調節水流讓野花綻放？

曾開發製作 3D 空間遊戲《Star-Twine》，之後又曾領軍製作《Cuphead》等人氣作的歐美知名遊戲開發者「Eric Billingsley」目前正在製作中，預定於 iOS／Android／PC 等平台推出的全新益智新作《Spring ＆ Flow》，宣布將於今年春天～夏天正式推出上市。

《Spring ＆ Flow》為一款以水流、侵蝕與植物的成長為主題的新作遊戲，在遊戲中，玩家們需要在山的斜面上讓水流通過，藉此來讓這些野生花朵可以順利吸收水分成長，開出美麗的花朵盡情綻放。柔和的遊戲環境與音效，讓玩家們能盡情享受大自然所帶來的安寧與和諧。不過玩家們要注意，如果水流過大，將有可能會侵蝕土壤，或是造成花朵死亡，因此如何因應狀況調節水流，讓花朵可以順利成長，都是玩家們要好好注意的重要課題。

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