Google Pixel 3a超平登場【IO 2019懶人包】5大重點新機、新功能

Google Pixel 3a 及 3a XL 終於在 Google IO 2019 中正式登場，這台平價版 Pixel 將會預載 Android 9 Pie，跟全新的智能家居助理 Nest Hub Max 一起開賣；3a 更可以第一時升級至同樣在 I/O 中發布的 Android Q，以及率先使用今日發布的 AR Search、Google Assistant、Lens、Live Caption、Google Maps AR 等的新功能。

Google Pixel 3a 及 3a XL 在 I/O 2019 前已經有不少資訊流出，這一系列以平價作賣點的新 Pixel 亦正式在今次 I/O 中登場。Google Pixel 3a 及 3a XL 分別以定價 US$399 及 $479 開賣（約港幣 $3,131 及 $3,759），比起旗艦機Pixel 3 及 3XL 的 US$799 及 $899 定價來說，差不多平了一半。Google 聲稱在 3a 系列上以出色的軟硬件整合配合 AI 人工智能，令中階硬件同樣可以帶來旗艦級使用體驗。

Pixel 3a 拍攝功能媲美 Pixel 3

Google Pixel 3a 及 3a XL 分別配備 5.6 吋 18.5:9 及 6.0 吋 18:9 OLED 屏幕，內建中階的 Snapdragon 670 及 Adreno 615 圖像引擎、4GB RAM + 64GB ROM，其中最大賣點是 1220 萬雙像素 1.4μm 感光元件的 f/1.8 主鏡頭跟 Pixel 3 系列一樣支援 Night Sight 超低光拍攝功能，以 AI 人工智能演算去修正曝光、補光及色彩，令低光拍攝的相片同樣還原真實的色彩。從 Google 展示的相片，可以見到 Pixel 3a 在低光表現完勝「某 X 手機」。不過同樣從 Google 示範的相片去觀察，Pixel 3a 相片似乎有些微油化畫的情況。

Pixel 3a 系列跟 Pixel 3 同樣支援源自火星表面拍攝圖片的數碼變焦技術 Super Res Zoom，利用拍攝無可避免的輕鬆震動，拍攝多張非常接近的相片，再利用演算法將相近的相片組合去放大。另外，Pixel 3a 的 800 萬像素 1.12μm 感光元件的 f/2.0 前鏡頭跟主鏡一樣支援以 AI 計算的散景操作。

Nest Hub Max 家居智能屏幕

Nest Hub Max 是 Pixel 3a 系列外另一台硬件新產品，Google 將原本的 Home Hub 系列易名為 Nest Hub，而配備 10 吋屏幕及 650 萬像素 127 度廣角鏡的 Nest Hub Max，則可算是 Home Hub 的升級版。大家除可以利用 Nest Hub Max 操控其他智能家居裝置、作為遙控監視家居的鏡頭、應門用的門鏡、在廚房播放 YouTube 或者烹調菜譜之外，Nest Hub Max 更可以利用 Voice match 及 Face match 兩項功能，分別根據家居成員不同的聲線及容貌作解鎖，及帶出每位成員各自的日程、喜好音樂及相簿等的功能。

+ 2

而在 Nest Hub 系列中的 Google Assistant，將會新增一個叫「Simple Stop」的功能，可以讓用戶在鬧鐘／計時鐘響時單以一句「Stop」即可停止響鬧 － 驟聽是很方便，但好像會增加遲到上班的風險…？Nest Hub Max 的定價為 US$229（約港幣 $1,797）。

Android Q 版本 10.0 更新

Android Q 這個今年將會推出的更新，將會是 Android 10.0 的版本。其中 5G 連線及對可摺疊式屏幕產品的支援，特別是產品由摺疊模式變成展開模式內容的交接更加是重點之一。另外，Android Q 將會為手機帶來「Live Caption」新功能，可以利用手機內的 Machine Learning，毋須網絡連線的情況，為任何影片自動加上與聲軌同步的字幕。

除了「Live Caption」之外，Android 系列亦將會加入為聽障人士而設的「Live Transcribe」，可以利用手機「聽說話」，再將朋友的說話即時轉為文字顯示；另外「Live Relay」功能可以接聽來電，將對方的說話變成文字顯示，而用戶亦可以輸入文字，令 Android 系統代為說話，令聾啞人士跟一般人溝通變得比以前更簡單。Google 更推出 Project Euphonia，可以為好像霍金一類情況較特殊的傷健人士提供協助，按個別情況去訓練應對用戶的輸入，令不同身體情況的人士更可以透過 Android 而更輕易與人溝通。

Android Q 將會加入用戶期待已久的 Dark Mode 黑暗介面，令屏幕耗電降低之餘亦有效保護視力。Digital Wellbeing 數位健康依然是 Google 今後比較重視的一環，新加入的 Focus Mode 則是期待以久的勿擾模式，用戶可以自行設定模式下可以運作的 Apps，而其他 Apps 則一律關閉。而由 Android Q 開始，用戶可以將家庭成員的裝置都納入規管，控制特定手機、特定應用的使用時間，可謂管教子女的神器。

Google Search 全面革新

Google Search 可算是大家最熟悉的 Google 產品，在 I/O 2019 中 Google Search 將會來一個大變身，搜尋結果將會顯示更多相關資訊、重點消息，而且搜尋事件更可以作時間線顯示。另外 Google 亦在 Search 中加入 AR 功能（Augmented Reality 虛擬實景），在現場就示範搜尋鯊魚，並利用AR 將鯊魚顯示在手機鏡頭中的舞台上面。

Google Lens 更多 AR 功能

Google Lens 亦跟 Search 一樣，加入不少 AR 新功能，例如大家去到餐廳，可以利用 Lens 去拍攝菜牌，會顯示當中那些菜式是其他用戶推介之外，更可以打開 Google Maps 去閱讀食評。另外，以 Google Lens 去拍攝帳單，Lens 更會為用戶計算小費、跟朋友分帳。另外，Google Lens 更支援部分雜誌、景點，以 AR 顯示更多內容，將不同的景物從鏡頭中帶到大家眼前。目前所知 Google 的初步合作夥伴包括有 NASA、New Balance、Target、Visible Body、Volvo、Wayfair 等等，涵蓋了不同範疇。

另外，Google Lens 更可以閱讀、翻譯文字再讀出，官方更會將此項功能加入到 Google Go，支援更入門級的 Android 產品，令發展中國家學歷較低的朋友，一樣可以利用 Google Lens 去「閱讀」。

AR Google Maps 路痴必用

上年 I/O 發布的 AR Google Maps，終於在即日起登陸 Pixel 手機。大家可以在 Google Maps 步行導航中，以鏡頭配合 AR 指示直接帶路，就算不擅長睇地圖的朋友，都不用擔心蕩失路。

Google Assistant 機械學習效率極速提升

Google Assistant 可說是今次 I/O 2019 的重點項目，尤其是 Google 利用反覆的 Machine Learning 機械學習及 AI 人工智能的應用，將原本達 100GB 的 Google Assistant 縮到只有 0.5GB，可以成功內建在手機之中。

從前的 Google Assistant，其實算是 Google Search 的變種，即使有智能成份，仍然需要連上網絡進行語言分析，才能進一步進行不同的指令操作，但新版本的 Google Assistant 就從線上改為線下，配合機內 ML 系統運作，即使沒有網絡都可以理解各式的語音指令，亦因為沒有了網絡的一來一回，Google Assistant 的反應昤間得以提升近 10 倍。

例如 Google Assistant 在語音操作上的指令連貫性處理能力大幅加深，只需要講「Hey Google」一次就可以連續輸入幾個不同指令。現場的示範，更可以單靠語音操作，就完成編寫電郵、甚至同時多工作業，可以說是 Google Assistant 的終極完成版。另外，上年度 I/O 上登場的人工智能電話應答系統 Duplex，在今年更擴展到網絡上使用，可以配合 Google Calendar、Gmail 等的資訊，自動幫助用戶預訂酒店、汽車等，用戶完全毋須親自參與填寫各項個人資料，全程可以由 Web Duplex 代勞。

Google Assistant 今年亦由手機走到汽車之上，新加入的駕駛模式 Driving Mode 容許用戶在駕駛的同時可以語音查問導航路線、手機訊息以及進行媒體控制等等。Google 又與 Hyundai 以及 Mecedes-Benz 合作，推出 Google Assistant 的汽車控制，雖然並非「無人駕駛」，但就可以用手機遙距得知汽車的剩油量、門窗是否已經鎖好等資訊，亦可以預先調節車廂溫度。新版本 Google Assistant 將會在本年度的稍後時間率先更新至 Google Pixel 手機， 當然包括了今次發布會的 Pixel 3a 系列。

用戶更能掌控的私隱設定

感覺上 Android 平台在私隱保護可能比另一平台稍遜，但在 I/O 2019 後，情況將會變得不一樣。其中在 Chrome 瀏覽器上不讓網站作出追蹤的無痕模式「Incognito Mode」，將會加入至 Youtube、Google Maps、Google Search 等服務中，開啟後用戶的「所作所為」將不會在這些 App 內留下任何紀錄供日後查閱。

另外，為了應對近年不少人對個人資料潛藏的私隱危機感到擔憂，Google 在近期將會全面調整自家服務的資料收集方式，並提供更簡單的方式讓用戶控制自己的資料流動與顯示。

在 Google Search 之內，用戶將不需要再進入到設定畫面才能刪除搜尋紀錄，同樣地，在 YouTube、Google Maps、Google Assistant 的個人活動資料亦將可以經用戶自行管理。另外，用戶可以為資料設定一個時限，時間到之後紀錄將會自動刪除，此功能由今日起將可套用至網頁及 Apps 的使用紀錄並將在稍後同樣應用到位置資訊方面。