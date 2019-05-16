iOS 12.3 推出　iPhone 升級新功能及問題大集合

iOS 12.3 正式推出，iPhone 在經歷 6 個 Beta 版本之後正式升級，到底有什麼新功能，更新又有沒有已知問題？以下就為大家綜合官方資料，及已率先升級的一眾「勇者」級網友報告，將已知狀況逐一說明。

iOS 12.3 更新，主要為 iPhone 及 iOS 裝置追加 AirPlay 2 及全新的 Apple TV App，以及為 Apple Pay 新增「交通卡」功能。另外亦修正了多個 Bugs 錯誤，包括解決 Wi-Fi 通話的斷線問題、iPhone 中的歌曲無法在連接汽車屏幕上顯示的問題。另外，tvOS 12.3、watchOS 5.2.1 及 macOS 10.14.5 等更新亦同步推出。

iOS 12.3 正式推出，到底有咩新功能，有無已知問題，以下逐一解說。（設計圖片）

AirPlay 2

- 支援從 iPhone 和 iPad 上直接分享影片、相片、音樂等內容，至支援 AirPlay 2 的裝置，當中包括 Apple TV 外，更包括支援 AirPlay 2 的第三方智能電視（如三星部分新型號）。

- 點一下播放會依據時間和地點，自動在你上次使用的屏幕上播放你選擇的電視節目或電影。

- 「Siri 建議」的電影和電視節目，新增了以 AirPlay 播放的選項。

- 新增的智慧型建議，由 iOS 裝置的 ML 機械學習功能負責，全部在裝置上完成，讓用戶的個人資料維持隱密。

Apple TV App 是今次 iOS 12.3 的重點新功能之一。（Apple）

Apple TV App

- Apple TV 經過全新設計（並正式在香港推出！），提供個人化推薦和精選影集。

- Apple TV 訂閱的頻道最多可以跟六位家庭成員分享，家庭成員毋須新增 App、帳戶及密碼。

- 可以在 Apple TV App 上租借或購買全新發布的電影，當中包括超過 10 萬部電影和大量的 4K HDR 格式內容。

- Apple TV App 將搜尋及建議配對附近的 Apple TV 及支援 Air Play 2 的裝置。

特怏交通卡功能（按圖放大）

- 新增的「特快交通卡」功能，讓 iPhone 可以毋須解鎖，直接以已登記的交通卡或信用卡為公共交通工具付款。

- 支援好像日本的 Suica 西瓜卡、上海及北京的交通一卡通等。

- 未支援香港的八達通卡，但香港 iOS 12.3 更新已支援相關功能，大家可以利用信用卡作「特怏交通卡」，在支援以信用卡入閘的地區使用。

另外，以下地區支援以 Apple Pay 作「交通卡」使用：

．加拿大溫哥華 TransLink

．新加坡所有公共交通工具均支援以 Mastercard 付款

．中國廣州支援以銀聯信用卡付款

．中國杭州支援以銀聯信用卡付款

．英國倫敦 Transport for London

．俄羅斯的新西伯利亞、聖彼德堡及莫斯科的 Moscow Metro

．美國芝加哥的 Ventra system 及波特蘭的 TriMet

iOS 12.3 其他修正及改進

- Apple Music 的「為你推薦」分頁現在會一日更新數次，按照你喜愛的類型、藝人和心情為你推薦音樂。

- 修正了 Apple TV 遙控器無法在支援的接收器上暫停、控制影片或更改音量的問題。

- 解決了使用 Wi-Fi 通話時斷線的問題。

- 修正了 iPhone 中的歌曲無法在連接汽車屏幕上顯示的問題。

iOS 12.3 先行更新狀況回報

- 大部分用戶感覺無大分別。

- 部分用戶感覺比較耗電。

- iPhone 5s 用戶出現遊戲斷線無法正常啟動問題。

- iPhone 5s 整體使用更流暢。

- iPhone 6s 整體更順暢，但部分用戶感覺耗電情況較嚴重。

今次 iOS 12.3 更新暫時而言，大部分的用戶都未有明顯問題，但 iPhone 5s 的用戶可能要三思而行，另外比較謹慎的用戶亦可以謀定後動。今次更新最主要是為香港的 iOS 用戶帶來全新的 Apple TV App，不過內容上暫時仍然跟 iTunes 上沒有分別，Apple 自家製作的節目亦未有推出。另外，iOS 12.3 雖然大幅強化「交通卡」功能，不過對八達卡的支援，始終取決於八通卡官方的取態，暫時對香港的朋友來說，依然是得物無所用的（除了外遊）。