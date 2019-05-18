ASUS ZenFone 6 實機上手：「翻鏡」玩法多、各方面都堪稱上佳

2019 年的手機市場真的久違地精彩，單是鏡頭設計已有好幾種「玩法」，ASUS ZenFone 6 以可調角度的翻轉鏡頭模組成為近日焦點。 而我們在西班牙這邊也拿到實機，短暫體驗過後，可以肯定 ZenFone 6 不單止得「翻鏡」一個賣點，而是在設計、功能上都獲得了莫大平衡度的旗艦手機。

與 5000mAh 大電不相稱的輕巧機身

ZenFone 6 的規格表上，除了翻轉式鏡頭以外，有著兩個讓人頗為詫異的賣點，其一是三卡插槽、其二則為 5000mAh 大容量電池；在技術上，這兩點都並非是 ASUS 首創，然而它們通常只存在於一些中、低階級的「特種」機型之上（例如早陣子 ASUS 的 ZenFone Max Pro M2，就是其中一部 5000mAh 大電機種），在以運算能力決勝負的旗艦機上出現，絕對稱得上是前無古人。

ASUS ZenFone 6 重量為 190g，在當今旗艦而言並非最重一批（Huawei P30 Pro 就足有 192g）拿上手真的不太覺得內置 5000mAh 電

而更讓人覺得意外的，是 ASUS 方面在製作出大電池全屏手機的同時，在設計、手感之上卻未有太大讓步，讓 ZenFone 6 在流動性以至外觀上可以保持在一線位置，絕對值得一讚。

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回歸基本介面、融入極簡智能操作

ASUS 是早年其中一個積極在 Android 介面上套用上自家操作介面的手機廠商之一，前幾代的 ZenFone 所採用的 ZenUI 一直是他們引以自豪的研發成果。然而，在用家角度，過去幾代的 ZenUI 其實不大討好 － 常有用戶反映 ZenUI 的功能鋪排得雜亂、出廠預載的 Apps 又顯得不太必要，結果就是 ASUS 方面吃力不討好。

來到今代 ZenFone 6，ASUS 方面就還原基本步，在主要的介面操作、設計上極力保持 Android 9.0 原生系統的原貌，減少了額外功能的學習曲線，即使是 Android 新手也可以在短時間內習慣 ZenFone 6 的基本操作。



在乾淨的介面背後，ASUS 其實也在系統內加入了一定數量的自家智能功能，算得上新穎又方便的，就有新加入的 SmartKey 智能鍵，這個多出來的實體按鍵可以自行訂定功能，使日常操作更便捷。

SmartKey 實體智能鍵位於 ASUS ZenFone 6 機身右上方（蔡浩騰 攝）

翻轉鏡頭豐富攝影玩法

ASUS ZenFone 6 發表翻轉鏡頭時，可能會有不少人會將之與 Samsung 月前發表、採用旋轉鏡頭的 Galaxy A80 作比較，不過上手便知道兩者於應用上有頗大分別。 Samsung Galaxy A80 的鏡頭旋轉機制，僅讓手機的主鏡頭以前鏡、後鏡兩個形態存在，而 ASUS ZenFone 6 的鏡頭則可以自訂拍攝角度，使用家可以用不同的持機手勢拍攝相片、影片，才是 ZenFone 6 翻轉鏡頭的真正魅力所在。

單是一個 90° 的鏡頭角度，已可衍生出更多玩法，以下是幾個 ZenFone 6 的基本功能，以及筆者目前設想得到的玩法：

ZenFone 6 採用 4800 萬像素的 Sony IMX586 主鏡頭以及 1300 萬像素超廣角鏡頭，由於前後皆可用加上可調整角度以及利用 HDR 等自動技術，不論是拍攝質素還是成品玩味也相當「標青」，我們在西班牙會進行更多相機實測，於另文再送上此 ASUS 新旗艦的拍攝效果！

在此之前先讓各位預覽一下部份拍攝樣品：