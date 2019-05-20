Google後傳Intel、高通停止為Huawei提供晶片　華為另有準備？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

華為Huawei 真的四面楚歌、窮途末路？繼Google宣布即時停止為華為手機提供Android更新及其他服務如Google Play後，大型晶片商Intel、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等亦中斷與華為的交易，即時生效。然而，消息又指華為對晶片供應的變動早有準備。

香港今日（5月20日）清晨，突傳出Google遵從美國政府法令終止與Huawei合作的消息。行Android作業系統的華為手機必受影響，尤其在中國以外的用家角度出發，沒有Google Play、Gmail等App使用根本不能發揮智能手機功能。沒想到華為困境低處未算低，彭博社 Bloomberg報導，一線晶片設計及供應商Intel、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）正式中斷提供硬件技術（晶片）給華為，即時生效。手機以外，連Notebook、Laptop手提電腦產品線也遭禁令波及。

華為手機全部使用Google的Android系統，Google新措施將對全球華為用戶造成直接影響。（Getty Images）

據彭博社消息指，美國主要晶片製造商的員工已獲通知，公司將凍結跟華為的供應協議，直至另行通知為止。Intel一直為華為的Laptop筆記本手提電腦生產線提供伺服器​晶片（Server chips）和系統處理器（Processors）。而高通 Qualcomm對華為而言，在提供Modems和其他處理器方面重要性則較低；這是因為華為已自行開發Modems和流動處理器。

Huawei P30 系列與 Leica 合作，提供現時市場最出眾的拍攝表現，但手機卻可能因為美國的禁令，而無法更新。（Huawei）

彭博社另一報導指華為已有美國晶片存貨，該公司已經儲備了足夠晶片和其他重要組件，能維持其生產線業務至少三個月。然而三個月Buffer期對於一間科技商來講真的足夠？那要看三個月後，「華為禁令」的狀態是證實為一種恐嚇策略還是永久的強制性措施，這大大取決於中美貿易戰談判的形勢是否有變數。

彭博社引述消息人士指，最早從2018年中以來，華為一直準備應付如今發生之情況，研發自家晶片的同時也囤積元件。華為高層亦認知到其公司已成為中美貿易談判角力討價還價的籌碼。如雙方達成貿易協議，美國供應商將恢復與華為交易。

未及在禁令實施前推出的華為新型摺機 Mate X，恐怕亦成「沒有 Google Play」用的一份子了

日經表明歐洲科技商也可能響應「華為禁令」。有消息人士對日經表示英飛凌（Infineon）決定採取更謹慎措施，暫停出貨予華為；但該公司本週將召開會議討論有關情況並進行評估。此外，歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）今個星期也會商討對華為的持續出貨量。

即使過了硬件一關，軟件的缺憾仍然嚴峻。華為一直在開發自家作業系統（OS），充當Android和Windows的替代品，試圖解決當前「被圍堵」的情況，恐怕要加快腳步吧？微軟 Microsoft雖然尚未就是否繼續為華為Notebook手提電腦提供Windows作業系統一事表態，但外界觀望該公司很可能遵守美國政府針對華為的「封殺令」。

Google 對華為禁令或使 P30、Mate 20 系列聲價十倍！？
Google終止與Huawei合作　華為P30、Mate 20及其他手機用戶影響
iPhone 新專利　屏下指紋 Touch ID 已有原型機
Apple Watch 「通知」管理！三步解決過多提示訊息煩惱
網店700蚊買10TB外置硬碟激平抵價發售！平香港一半有多！
Powerbeats Pro 外國搶先登場！用戶、媒體有幾好評？
Apple Park終於開幕！Lady Gaga彩虹舞台獻唱致敬Steve Jobs
Hilton 希爾頓酒店半價優惠！東京﹑大阪﹑首爾都有 20 號開搶！
ASUS ZenFone 6 實機上手：「翻鏡」玩法多、各方面都堪稱上佳
Google Pixel 3a 系列水貨香港開賣　親生仔無炒價抵玩入手
OnePlus 7 Pro 鐵甲奇俠羅拔唐尼代言　有5G、鏡頭升降超硬淨
Stranger Things Polaroid 怪奇物語寶麗來OneStep 2即影即有開箱
日本Amazon買書限時免運費！激筍優惠如何取得？要留意特定條件！
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。