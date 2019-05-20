Google後傳Intel、高通停止為Huawei提供晶片　華為另有準備？

華為Huawei 真的四面楚歌、窮途末路？繼Google宣布即時停止為華為手機提供Android更新及其他服務如Google Play後，大型晶片商Intel、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等亦中斷與華為的交易，即時生效。然而，消息又指華為對晶片供應的變動早有準備。

香港今日（5月20日）清晨，突傳出Google遵從美國政府法令終止與Huawei合作的消息。行Android作業系統的華為手機必受影響，尤其在中國以外的用家角度出發，沒有Google Play、Gmail等App使用根本不能發揮智能手機功能。沒想到華為困境低處未算低，彭博社 Bloomberg報導，一線晶片設計及供應商Intel、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）正式中斷提供硬件技術（晶片）給華為，即時生效。手機以外，連Notebook、Laptop手提電腦產品線也遭禁令波及。

華為手機全部使用Google的Android系統，Google新措施將對全球華為用戶造成直接影響。（Getty Images）

據彭博社消息指，美國主要晶片製造商的員工已獲通知，公司將凍結跟華為的供應協議，直至另行通知為止。Intel一直為華為的Laptop筆記本手提電腦生產線提供伺服器​晶片（Server chips）和系統處理器（Processors）。而高通 Qualcomm對華為而言，在提供Modems和其他處理器方面重要性則較低；這是因為華為已自行開發Modems和流動處理器。

Huawei P30 系列與 Leica 合作，提供現時市場最出眾的拍攝表現，但手機卻可能因為美國的禁令，而無法更新。（Huawei）

彭博社另一報導指華為已有美國晶片存貨，該公司已經儲備了足夠晶片和其他重要組件，能維持其生產線業務至少三個月。然而三個月Buffer期對於一間科技商來講真的足夠？那要看三個月後，「華為禁令」的狀態是證實為一種恐嚇策略還是永久的強制性措施，這大大取決於中美貿易戰談判的形勢是否有變數。

彭博社引述消息人士指，最早從2018年中以來，華為一直準備應付如今發生之情況，研發自家晶片的同時也囤積元件。華為高層亦認知到其公司已成為中美貿易談判角力討價還價的籌碼。如雙方達成貿易協議，美國供應商將恢復與華為交易。

未及在禁令實施前推出的華為新型摺機 Mate X，恐怕亦成「沒有 Google Play」用的一份子了

日經表明歐洲科技商也可能響應「華為禁令」。有消息人士對日經表示英飛凌（Infineon）決定採取更謹慎措施，暫停出貨予華為；但該公司本週將召開會議討論有關情況並進行評估。此外，歐洲晶片製造商意法半導體（STMicroelectronics）今個星期也會商討對華為的持續出貨量。

即使過了硬件一關，軟件的缺憾仍然嚴峻。華為一直在開發自家作業系統（OS），充當Android和Windows的替代品，試圖解決當前「被圍堵」的情況，恐怕要加快腳步吧？微軟 Microsoft雖然尚未就是否繼續為華為Notebook手提電腦提供Windows作業系統一事表態，但外界觀望該公司很可能遵守美國政府針對華為的「封殺令」。