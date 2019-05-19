Apple Park終於開幕！Lady Gaga彩虹舞台獻唱致敬Steve Jobs

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Apple Park 蘋果園區雖早於2017年4月已啟用，不過到了兩年後才正式開幕。美國時間17日傍晚，園區中央舉行開幕慶典暨音樂會，邀得Lady Gaga登台獻唱。更重要的是Lady Gaga表演所在的「彩虹舞台」正是由Apple首席設計師Jony Ive構思，算是向Steve Jobs作最後致敬的作品。

Apple Park 蘋果園區原稱Apple Campus 2，位於美國加州庫比蒂諾（Cupertino），是Apple由2017年4月起啟用的新總部。土地面積達176英畝（71公頃），園區主建築充滿未來感，從空中鳥瞰呈太空船圓環形狀，天台鋪設大量太陽能板，合共發電17百萬瓦（MW）使建築可幾乎以太陽能供電。還有獨立的研發大樓和健身中心、訪客中心等附屬建築，以及一個可容納1000人的喬布斯劇院（Steve Jobs Theater）供產品發佈會之用。目前Apple全美13000名員工集中於此辦公。

Apple Park 蘋果園區雖於2017年啟用，卻於美國時間5月17日才正式開幕。開幕慶典有Lady Gaga音樂會，表演於Jony Ive特別設計的彩虹舞台上進行，向開山祖師Steve Jobs致敬。（Tim Cook Twitter）

奇就奇在，Apple Park的正式開幕竟押後去到啟用後兩年多的5月17日晚上6點（美國時間）舉行。儘管是件遲來的盛事，Apple員工卻可欣賞到超重量級巨星Lady Gaga音樂會，都算好福利。而事前（5月初）已有人利用無人機於Apple Park上空拍到環形園區中央建起了神秘的彩虹橋舞台，最終證實是由Apple設計總監Jony Ive設計。

行政人員於Apple內聯網發佈的一篇文章中解釋了Ive的動機，指出彩虹​舞台是專門為Apple公司和5月17日於Apple Park舉辦的特別活動而製作。是次活動既是慶祝新園區開放，也是對Apple創辦人Steve Jobs作致敬。​

無人機Apple Park片段：

Apple初代標誌是彩虹蘋果，由草青、黃、橙、紅、紫、天藍共6種顏色的間條組成。（Wikipedia）

何以Jony Ive以6色彩虹佈置舞台？因為Apple初代（可以說是元祖）標誌就是彩虹蘋果，由草青、黃、橙、紅、紫、天藍共6種顏色的間條組成。除了帶致敬意義的舞台拱頂外，Apple今個禮拜起也將彩虹設計擴展到Apple Park各個不同部份包括樓梯、咖啡杯等等。

Apple行政總裁Tim Cook對於Apple Park隆重開幕都好感慨，在Twitter發文表達對Steve Jobs的敬意。Cook說員工上下終於聚首於Apple Park，這是Jobs以前一直為大家想像的一個家園：「（讓我們）一同懷緬你的精神，愛你，Steve。」而Lady Gaga也以《Million Reasons》一曲獻給Steve Jobs。

更多Apple Park開幕慶典圖片；及Lady Gaga演唱會足本重溫：

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Tim Cook & Lady Gaga! #ApplePark

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Apple Park開幕音樂會，Lady Gaga以《Million Reasons》一曲獻給Steve Jobs。（Tim Cook Twitter）

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