Hilton 希爾頓酒店半價優惠！東京﹑大阪﹑首爾都有 20 號開搶！

撰文：陳錦洪
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去旅遊當然希望「食好住好」，不過有時受「筆直」所限，只好慳住坐廉航﹑住 Airbnb 來換取更多的購買力。不過現在就有好消！可以用超優惠價格，住到全球知名的 Hilton 希爾頓酒店。5 月 20 日早上 11 點可以在 Hilton 官網搶訂，日﹑韓﹑關島的半價酒店，東京最平的希爾頓酒店連稅只需 $605，即睇房價有多優惠。
希爾頓半價優惠
今次提供優惠的希爾頓酒店包括日本﹑韓國和關島，網上開訂日期於 5 月 20 日早上 11 時－24 日下午 3 點。而半價優惠的入住時間為 5 月 20 日－9 月 30 日。提供優惠的希爾頓酒店合共有 23 間，已包含三地的旅遊熱點。
5 月 20 日搶訂半價優惠，時間：香港時間 11 點（Hilton官網截圖）
希爾頓酒店半價後預計價格：
|日本（Hhonor會員第2位住客免費入住）
|價格（每晚連稅／１人）
|東京成田機場希爾頓酒店
|約$605起
|東京灣希爾頓酒店
|約$917 起
|東京御台場希爾頓酒店
|約$1,455 起
|東京希爾頓酒店
|約$1,621 起
|東京康萊德酒店
|約$2,325 起
|大阪希爾頓酒店
|約$1,237 起
|大阪康萊德酒店
|約$3,132起
|沖繩北谷希爾頓度假酒店
|約$1,223 起
|沖繩那霸希爾頓逸林酒店
|約$526 起
|那霸希爾頓逸林酒店
|約$637 起
|那霸首裡城希爾頓逸林酒店
|約$500 起
|福岡海鷹希爾頓酒店
|約$742起
|名古屋希爾頓酒店
|約$830 起
|北海道新雪穀希爾頓度假酒店
|約$971 起
|箱根小田原希爾頓溫泉度假酒店
|約$1,093 起
|舊輕井澤KIKYO希爾頓格芮精選酒店
|約$1,100 起
首爾千禧希爾頓酒店（Google 圖片）
|韓國
|價格 （每晚連稅／1人）
|首爾康萊德酒店
|約$1,002 起
|首爾千禧希爾頓酒店
|約$1,108 起
|首爾港麗酒店
|約$1,337 起
|慶州希爾頓酒
|約$836 起
|釜山希爾頓酒店
|約$1,596 起
希爾頓關島水療度假村（Google 圖片）
|關島
|價格（每晚連稅／1人）
|希爾頓關島水療度假村
|約$1,801 起
AE Charge Card 及Centurion 卡只要簽 $2,500 即可回贈 $1,000（Google 圖片）
AE 卡回贈
以為希爾頓酒店半價已經好平，其實 AE（美國運通）信用卡推出酒店回贈優惠。使用 AE Charge Card 及Centurion 卡，只要簽 $2,500 即可回贈 $1,000（回贈上限 3 次）。使用 AE 白金信用卡、AE Blue Cash 信用卡、AE IT Cashback 信用卡、AE CX 信用卡，簽 1,500 即可回贈 $400（回贈上限 3 次）。兩簽帳金額不只限酒店價格，酒店內的消費也會計算在內，例如在東京希爾頓酒店住一晚，半價後未能滿足 $2,500 的話，可以到餐廳消息至 2,500，即可領 $1,000 的回贈，差不多等於免費請你享用高質餐飲。