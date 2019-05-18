Hilton 希爾頓酒店半價優惠！東京﹑大阪﹑首爾都有 20 號開搶！

去旅遊當然希望「食好住好」，不過有時受「筆直」所限，只好慳住坐廉航﹑住 Airbnb 來換取更多的購買力。不過現在就有好消！可以用超優惠價格，住到全球知名的 Hilton 希爾頓酒店。5 月 20 日早上 11 點可以在 Hilton 官網搶訂，日﹑韓﹑關島的半價酒店，東京最平的希爾頓酒店連稅只需 $605，即睇房價有多優惠。

希爾頓半價優惠

今次提供優惠的希爾頓酒店包括日本﹑韓國和關島，網上開訂日期於 5 月 20 日早上 11 時－24 日下午 3 點。而半價優惠的入住時間為 5 月 20 日－9 月 30 日。提供優惠的希爾頓酒店合共有 23 間，已包含三地的旅遊熱點。

預訂網站（按此進入）

5 月 20 日搶訂半價優惠，時間：香港時間 11 點（Hilton官網截圖）

希爾頓酒店半價後預計價格：

日本（Hhonor會員第2位住客免費入住） 價格（每晚連稅／１人） 東京成田機場希爾頓酒店 約$605起 東京灣希爾頓酒店 約$917 起 東京御台場希爾頓酒店 約$1,455 起 東京希爾頓酒店 約$1,621 起 東京康萊德酒店 約$2,325 起 大阪希爾頓酒店 約$1,237 起 大阪康萊德酒店 約$3,132起 沖繩北谷希爾頓度假酒店 約$1,223 起 沖繩那霸希爾頓逸林酒店 約$526 起 那霸希爾頓逸林酒店 約$637 起 那霸首裡城希爾頓逸林酒店 約$500 起 福岡海鷹希爾頓酒店 約$742起 名古屋希爾頓酒店 約$830 起 北海道新雪穀希爾頓度假酒店 約$971 起 箱根小田原希爾頓溫泉度假酒店 約$1,093 起 舊輕井澤KIKYO希爾頓格芮精選酒店 約$1,100 起

首爾千禧希爾頓酒店（Google 圖片）

韓國 價格 （每晚連稅／1人） 首爾康萊德酒店 約$1,002 起 首爾千禧希爾頓酒店 約$1,108 起 首爾港麗酒店 約$1,337 起 慶州希爾頓酒 約$836 起 釜山希爾頓酒店 約$1,596 起

希爾頓關島水療度假村（Google 圖片）

關島 價格（每晚連稅／1人） 希爾頓關島水療度假村 約$1,801 起

AE Charge Card 及Centurion 卡只要簽 $2,500 即可回贈 $1,000（Google 圖片）

AE 卡回贈

以為希爾頓酒店半價已經好平，其實 AE（美國運通）信用卡推出酒店回贈優惠。使用 AE Charge Card 及Centurion 卡，只要簽 $2,500 即可回贈 $1,000（回贈上限 3 次）。使用 AE 白金信用卡、AE Blue Cash 信用卡、AE IT Cashback 信用卡、AE CX 信用卡，簽 1,500 即可回贈 $400（回贈上限 3 次）。兩簽帳金額不只限酒店價格，酒店內的消費也會計算在內，例如在東京希爾頓酒店住一晚，半價後未能滿足 $2,500 的話，可以到餐廳消息至 2,500，即可領 $1,000 的回贈，差不多等於免費請你享用高質餐飲。