華為回應Google中止合作：不影響現存Huawei、Honor等Android手機

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Google為遵守美國總統特朗普行政命令，暫停供應軟件服務予華為（Huawei），未來華為智能手機不能使用Android作業系統及Google Play等App，消息轟動全球。華為終於就此回應，向消費者保證所有現存的華為和子品牌Honor的手機將繼續獲得安全性更新和售後服務。

根據華為 Huawei發送予外媒The Verge等IT新聞網站的聲明，華為首先強調他們對全球Android用戶增長作出的貢獻，表示最近華為旗下Android手機銷量增長達雙位數，同時其他主流智能手機供應商都萎縮或停滯不前。

華為在回應中又向旗下手機和子牌Honor手機的現有用家保證，公司將繼續提供安全性更新和售後服務，如此承諾涵蓋全球商店已經出貨和庫存的手機。

路透社引述消息指，Google已暫停向華為提供軟件及硬件產品的「非公開源碼」更新資料。(周景文攝)

華為回應Google中止合作的聲明，節錄如下：

華為為全球Android的發展作出了重大貢獻。作為Android的主要全球合作夥伴之一，我們與其開源（open-source）平台密切合作，開發了一個為用戶和行業都帶來好處的生態系統。
華為將繼續為所有現存的華為和Honor智能手機及平板電腦產品提供安全性更新和售後服務，涵蓋已售出或庫存於全球的產品。
我們將繼續構建安全而可持續發展的軟件生態系統，為全球用戶提供最佳體驗。

華為遭到Google終止部分合作關係，有聲音指華為或將改採自主研發系統。（資料圖片）

Google已表示，華為手機現有用戶將保留Play Store的訪問權限，又可以繼續更新他們的App。然而Android作業系統的未來更新則會受阻。為解決以上問題，華為手機用戶唯有寄望中美貿易戰結局早日水落石出；此外，擁躉也可期待華為能開發出代替Android的作業系統？這也許是聲明中一句「繼續建立安全和可持續發展的軟件生態系統」暗示的事情？

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