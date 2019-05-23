APPLE發布會WWDC 2019傳媒邀請函正式發出！大會新產品大預想

WWDC 2019 Apple 開發者大會將會在美國西岸時間 6 月 3 日早上10時舉行（香港時間 6 月 4 日凌晨 1 時），假美國加利福尼亞州聖荷西會議中心舉行。傳媒已經陸續收到今次開發者大會的邀請函，到底除了預計中的 iOS 13、macOS 10.15、tvOS 13 及 watchOS 6 之外，會否有其他驚喜？不妨從邀請函設計中作一個猜測。

WWDC 2019 開發者大會向來以軟件發布為主，今年亦不會例外，如無意外 iOS 13、macOS 10.15、tvOS 13 及 watchOS 6 均會在今次大會中正式登場。而大會舉行前兩星期，八核版本的 MacBook Pro 及Powerbeats Pro 耳機已經搶先開賣，故相信今次開發者大會會跟 3 月底的 Special Event 一樣，主要以軟件為主。

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除了已經一系列傳聞會推出的 iOS Dark Mode、watchOS App Store、macOS 加入更多 iOS 軟件等新功之外，市場亦期望 Apple 會大發慈悲，在 WWDC 中公布傳聞中新一代以模組式設計的 Mac Pro，以及6K 屏幕兩款硬件。另外，在 3 月底 Special Event 中預計秋季登場的 Apple Arcade、Apple TV+，及在美國本地快將推出的 Apple Card 等服務，可能亦會有更多的消息。而從 Apple 的邀請函觀察，在 Apple logo 附近，分別有 App Store、可能代表快速充電的充電 icon，充電 icon 斜對落更有一個類似 VR 操縱器的圖示，會不會是今次開發者大會的一點暗示？