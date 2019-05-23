Huawei再傳Softbank、Vodafone、ARM等封殺　全球企業團攻華為？

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華為大災難日日新鮮日日「金」。自美國商務部上周四（5月16日）將華為Huawei以及其70間子公司列入出口管制的「實體限制名單」後，美國科技企業如Google、Intel、高通Qualcomm以及魯門特姆Lumentum等陸續終止向華為提供硬件及軟件服務，令未來華為新手機不能再使用Android系統及大部份Google服務。但原來美國科網電訊商和製造商中止合作只是第一次衝擊，來自日本和英國等世界各地廠商的第二次衝擊才剛剛開始。

美國動真章，華為禍不單行，困境低處未算低，現在就連5G網絡發展以及當中涉的半導體處理器開發也岌岌可危。ARM正式加入封殺，誓令華為自家生產之處理器停產；日本電訊商KDDI、軟銀公司（Softbank）及英國電訊商EE和Vodafone亦宣布推遲或停止發售華為手機。而最新情況是日本電器商松下Panasonic暫停向華為供應部分零件（然而Panasonic北京辦事處則否認，暫未有進一步消息），可見華為情況極不樂觀。難怪在社交平台上，近日都見到網民形容華為正面對「八國聯軍」或「六大派圍攻光明頂」式圍堵。

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世界最大流動電話晶片商ARM封殺　斷華為Kirin處理器半臂

英國廣播公司（BBC）引述日本軟銀集團（SoftBank）旗下晶片設計商ARM的公司內部文件報道指，將暫停與中國電訊商華為華為及其子公司的「所有有效合同、支援權益及任何待定（未達成）預約」；員工亦不能再向華為「提供支援、傳送技術（不論是軟件、編碼或其他更新）、參與技術討論和其他技術相關事項」，以遵守美國對華為實施的禁令。據知，ARM旗下產品設計有採用一些「美國原產的技術」，因此要受美國商務部指令約束。

華為的 Kirin 處理器設計，是建基在 ARM 的設計授權而生產，若果 ARM 停止跟 Huawei 的合作，代表 Kirin 處理器將要停產。（Huawei）

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早前有市場分析指，雖然Intel和高通Qualcomm等美國晶片商暫停同華為合作，華為仍可以靠自家生產（實際上由台積電TSMC代工）的麒麟 Kirin處理器（用於CPU及GPU）面對難關。但Kirin處理器跟市面上大部份流動電話處理器（包括Samsung的Exynos、高通 Qualcomm的Snapdragon、Apple的A11晶片和MTK 聯發科的處理器）同樣也是建基於ARM設計之晶片架構。

華為早前推出TaiShan伺服器，當中採用鯤鵬920（Kunpeng 920）晶片亦屬ARM架構。若沒有ARM授權設計，華為的Kirin處理器恐怕將全面停產。（惟報道引述消息人士指，華為旗下海思半導體公司 HiSilicon的Kirin 985處理器，相信不受禁令影響。）

美國封殺行為將導致華為手機海外市場嚴重受損（圖源：VCG）

然而，華為擁有ARMv8的永久授權（情況類似「買斷」了專利授權），理論上可繼續自行開發以ARMv8構架發展的處理器。但生產採用ARM架構之晶片，仍要向ARM付費。再者ARM禁令指示員工停止包括「有效合同」，其追溯效力無法預計，華為極有可能因而失去ARMv8構架的使用權，任何「後著」都徒勞無功。

日本加入戰圈　軟銀 SoftBank、KDDI推遲或暫停推出華為新機

日本《共同社》報道，日本電訊商軟銀集團（SoftBank）和KDDI於22日宣布押後原定於24日發售華為新款智能手機的計劃，卻未透露今後會否、何時發售。這是有鑑於美國下達禁令制裁華為後，Google宣佈停止向華為提供智能手機的軟件更新，KDDI和軟銀認為現時情況無法確保手機安全和能否便利地使用。

英國兩大電訊商EE及Vodafone亦有類似動作。EE表示旗下5G網絡開通後，不會依賴華為手機作5G服務，意指不會配合5G網絡而發售華為手機；EE也將暫停發售華為手機，直至這間公司的前景變得明朗。而Vodafone跟日本軟銀及KDDI理由相似，其發言人指因為不能確定華為手機的長遠支援和服務，決定暫停在英國預售華為新機Mate 20X，視乎情況再作應變。

中國外交官趙立堅在Twitter轉發網圖，稱特朗普如此討厭一間中國民營公司，因為華為的商標把蘋果切成片。（趙立堅Twitter截圖）

傳Panasonic宣佈停止供應零件　北京分部否認有關安排

日本電器製造商松下電器（Panasonic）繼各歐美大廠後，本周四（今日23日）宣布暫停向華為供應部份零件。《日經亞洲評論》（Nikkei Asian Review）引述Panasonic某位代表指，Panasonic在美國商務部是次出口禁令中受影響的產品很有限，幾乎不會對收入造成任何衝擊，又表示繼續研究其他產品出口應否配合禁令。

然而一日之內，Panasonic卻於中國官方網站發聲明澄清，目前對華為正常供貨，指出網媒提及之「斷供」等表述均非真實。聲明提到華為一直以來是Panasonic重要合作夥伴，Panasonic將嚴格遵守所在國家和地區的相關法律及合規條例的基礎上，持續向華為等中國客戶銷售商品和提供服務。

值得一提，《日經亞洲評論》於20日亦曾引述消息人士報道德國晶片商英飛凌 Infineon停供的消息。英飛凌 Infineon於21日卻表示，旗下大部份交付予華為的產品不受美國政府之出口管制令影響，對華為供應如常。

華為創辦人任正非表示，華為對於美國的封鎖早有準備。（資料圖片）

中華電信、台灣大哥大停賣華為新機　微軟Microsoft網店下架華為MateBook X Pro手提電腦

22日，台灣中華電信雖表明繼續售賣華為手機P30、P30 Pro、Mate 20 X等，但將不再引入華為新手機作銷售；台灣大哥大亦有相似安排，原因在於華為未來新機型不支援Google服務。此外，外國網媒The Verge及Techradar在21日先後報導，微軟Microsoft的官方網店最早於上周末已悄悄將華為MateBook X Pro手提電腦下架。儘管Microsoft在美國禁令頒布後，一直未就會否停止為華為筆記本電腦提供Windows 10更新一事表態，但暗中下架的做法，無疑令消費者對華為電腦的信心有所動搖。

5月「圍堵華為」時序表：

15、16日：美國政府將華為及其70間子公司列入出口管制的「實體限制名單」，禁止美國企業與華為交易軟硬件技術

20日：Google（暫停合作）；Intel、高通 Qualcomm、賽靈思 Xilinx、博通 Broadcom、魯門特姆 Lumentum（暫停供貨）

21日：微軟 Microsoft（揭發網店下架電腦）

22日：ARM（暫停合作） ；軟銀 SoftBank、KDDI、EE、Vodafone、中華電信、台灣大哥大（暫停推出手機）

誤報：松下電器 Panasonic、英飛凌 Infineon（暫停供貨）

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