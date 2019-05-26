【STEM】iPad不止電子書！名校校長分享電子教學成效顯然

Apple最近首次於香港舉行電子教育Event「Ignite Creativity」，不單示範了利用iPad配合不同課堂軟件作STEM的教學工具外，更邀請了香港及世界各地，正在使用電子教學的教育學者分享。

近年時興更科學化的STEM教學，包括科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）及數學（Math）概念的教育課程。不過最重要的都一定是「科技（Technology）」這一環，活用電子教學，可以更有趣地上課堂外，可以更有效率指導學生，對老師以及學生而言，絕對雙贏。

Apple首次於香港舉行大型的電子教學分享會（林勇攝）

利用iPad的AR新科技來學習更有效率（林勇攝）

今次Apple於香港舉行的電子教育Event中，在場內展出了多個攤位，利用iPad作不同的活動教學，如利用AR功能，活現人體構造及不同動物，令學生更易掌握生命的奧妙；亦可以利用iPad簡易學習編寫程式，無線控制玩具的行走模式等，全部都很簡單便可以掌握得到，十分有趣。（大家更可以睇片看看翠如學習如何！）

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另外，大會亦邀請了多位教育學者分享使用電子教學對STEM有何好處，當中哈佛大學的Todd Rose教授最近的研究指，因為每一名學生的資質都不同，如果使用傳統的單一化教育便會很易會出現斷層，利用課室管理系統於課堂中監測著不同學生的學習進度，可以更了解不同學生課堂進度而因材施教，那就更有效率。

現職馬鞍山靈糧小學陳美娟校長（來屆將會轉職至英華書院），亦非常認同「因材施教」這一點，更早在2015年時已經於現職的學校中推行電子教學，效果亦非常出眾。「2015-16年於三年級的常識科提供一人一機電子課本上堂，成效令人鼓舞，小朋友會更留心上堂，非常適合現世代的小朋友。」因為成效顯著，因而於16－17年度正式開始一人一機的BYOD（Bring your own device）計劃。

馬鞍山靈糧小學陳美娟校長（林勇攝）

陳校長說現時利用課室管理系統（Classroom），老師的iPad上可以看到每一位學生的iPad正在那一個版面以及小朋友正在做什麼，這可更方便課堂管理。「假設舉行活動，問幾條有關剛才上的課堂的問題，立刻可以看到小朋友懂得答否，以及對剛才的課堂有幾深認識，一下子看到整班的分數比較，更可以知道學生的上堂進度。」

當然電子教學可以協助學生成長，但老師亦都是當中最重要的一環，「以前老師都不是這樣教學，老師要不斷提升自己。老師其實都是人，學習使用電子教學中他們同樣是『學生』，並非一開始已經懂得如何做，因此要給予空間及時間。」陳校長更強調要發展並非單一位老師做，而是一個團隊合作才可。

STEM中的「T」代表Technology，因此陳校長認為與「新科技」、「電子教學」的關係密不可分。「iPad可以上堂外，更可以用來畫畫、拍攝影片等、寫programme玩AR學習等，這亦有Art的元素。」除了要識編程、不同的實驗外，其實要如何思考不同事物，「可多大膽假設、實驗，就算錯都沒有問題，最重要是是可以識得如何改善，這就學生應有的學習態度。」

陳美娟校長展示電子教學的成果（按下圖放大）