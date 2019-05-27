紅米Redmi K20 Pro系列推出、彈出前鏡傳低價開售抵玩過小米 9

紅米 Redmi K20 Pro 及 K20 將會在 28 旦正式發布，不過官方已經開始接受預訂。小米當初讓 Redmi 品牌獨立，就是希望紅米可以繼續小米以往的高性價比；從現時已知規格，Redmi K20 將配備彈出式前鏡，而且功能上仲同小米 9 有得比，但起錶價不過係 3 千港元左右，果然繼續了以往小米「以本傷人」的玩法。

紅米 Redmi K20 Pro 及 K20 雖然尚未「正式」發布，不過基本上官方已經從各種渠道將手機主要賣點曝光，而且更在發布會正式舉行前一日接受人民幣 100 元的預訂，可以在發布會 28 號下午 6 點正式結束後，支付全數機價獲得優先派機。

紅米 Redmi K20 系列將會在發布會舉行前率先接受預訂。（Redmi）

Redmi K20 Pro 傳聞定價為 2,599 人民幣（約港幣 $3,003）起，將配備 6GB RAM + 64GB ROM，若果屬實恐怕是市場上最抵玩的 Snapdragon 855 手機。K20 Pro 另外還設有人民幣 2,799（約港幣 $3,234）的 6GB + 128GB 及人民幣 2,999（約港幣 $3,465）的 8GB + 128GB 版本。另外，近日亦有從零售商傳出的消息，是標準版 K20 將配備 Snapdragon 730 處理器，傳聞起錶價約為港幣 $2,260 左右。

Redmi K20 系列將會採用彈出式鏡頭，更會用上第 7 代屏幕指紋感應，感應有效範圍增大 100%，比使用第 5 代的小米 9 更先進。（Redmi）

Redmi K20 Pro 除了配備跟小米 9 同級的處理器外，就連機背 3 鏡頭級數亦跟小米 9 相近。4800 萬像素主鏡頭很大機會是跟小米 9 相同的 Sony IMX 586 鏡頭，另外傳聞將配備 8 百萬像素長焦距及 1300 萬像素超廣角鏡頭，而且更支援 960fps 超慢動作影片拍攝。

紅米 Redmi K20 系列其他已知賣點（按圖放大）

Redmi K20 系列更有一項比小米 9 更搶眼的地方，就是將會成為廠商首台配備彈出式前鏡的手機，而 6.39 吋 AMOLED 屏幕將會使用無孔全面屏設計。到底 Redmi K20 的正式規格如何，將會在 28 日發布會有所分曉；不過暫時從已知資料來看，似乎 K20 的高性價比甚至足夠令小米 9 用戶感覺到不是味兒。