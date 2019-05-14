小米推 6 吋電子書公然挑戰 Kindle！攜帶更方便

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小米產品多元化，最近中國小米有品便正式推出 6 吋電子書 iReader T6，透過精美輕巧的設計，讓用戶可以隨時攜帶來帶書藉出外閱讀。（黎生）

小米有品雖然尚未在香港推出產品，但其產品之多元化卻備受用家關注。最近小米有品終於正式推出全新 6 吋電子書 iReader T6，讓用家可以隨時閱䢱心愛的書藉。iReader T6 採用「純平設計」，使屏幕與邊框位處同一水平，外型頗為精美，而且 iReader T6 重量只有 158 克，厚度也只是 7.4mm，讓用戶可以輕鬆攜帶，相當方便。

iReader T6 重量只有 158 克，厚度也只是 7.4mm

iReader T6 採用 6 吋 1,072 x 1,448 像素 E-Ink 電子墨水屏幕，配合來自美國的 imx6 處理器，為電子書帶來不俗的操控反應。而且 iReader T6 的 E-Ink 電子墨水屏幕更可作 20 級冷暖色溫調校，以配合用家在不同環境閱讀時的需要。另外，iReader T6 內置 1,500 mAh 電池，可連續閱讀數周而不熄機，加上用家可以另行購買外接翻頁鍵使用，閱讀相當方便。

iReader T6 支援 EBK、TXT、UMD、EPUD、PDF、MOBI 等電子書格式，足可以讓用戶陏時找到心愛的書藉閱讀。目前，iReader T6 售價為 RMB958，即約 HKD1,094。

資料來源：小米有品

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