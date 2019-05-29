iOS 13 截圖流出！iPhone Dark Mode 全新介面率先預覽

WWDC 2019 即將舉行，最近坊間便流出了多張 iOS 13 的屏幕截圖，讓用家可以率先預覽備受關注的 Dark Mode 效果，亦可以看到全新的 Screen Capture 等介面，確實讓 Fans 心動。（文：黎生）

Apple 將會在 WWDC 期間發布全新的 iOS 13 系統，讓一眾 iOS 裝置用戶可以有更理想的使用體驗。隨著大會快將開始，Apple 情報網站 9to5Mac 搶先曝光有關 iOS 13 的屏幕截圖，讓用家率先看到 iOS 的「Dark Mode」顯示效果外，亦預告 iOS 將會帶來全新的 Reminder 程式。

坊間近日流出了有關 iOS 13 的真屏幕截圖，效果不俗。（9to5Mac）

iOS 13 的 Dark Mode 顯示模式可於「設定」內啟動外，亦可以將其加入至 Control Center 中啟動，設定相當方便。當用家啟用 Dark Mode 後，主頁只會看到 Dock 底色由淺色轉為深色，其他 icon 等依然保持原有色彩，但當進入其他 App 時，背景便完全變成黑暗，效果相當出色。

除了 Dark Mode 顯示模式外，iOS 13 還帶來全新的 Reminder 記事功能。新版本 Reminder 不但會在 iOS 13 登場，亦會同步在 macOS 10.15 中使用，讓 iOS 裝置用戶可以更有效地與 macBook 系列分享記事內容，繼續為用戶帶來無縫的使用體驗。



來源：9to5mac