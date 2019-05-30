紅米 Redmi K20 Pro 正式推出　2000萬像前置鏡頭定價不足3千元

紅米 Redmi K20 Pro 終於正式公布及準備在中國開賣，定價比之前流傳更便宜，配備 Snapdragon 855 處理器的 K20 Pro 只不過是人民幣 2,499 起錶，而同樣設有彈出式前鏡，配備 Snapdragon 730 處理器的 K20，更只是人民幣 1,999 起；而且香港更有機會緊接上市！

紅米 Redmi K20 Pro 及 K20 的規格跟傳聞大致上相同，但定價方面似乎更有驚喜！配備 Snapdragon 855 的 K20 Pro，6GB RAM + 64GB ROM 的起錶價為人民幣 2,499 元（約港幣 $2,889），比之前傳聞的人民幣 2,599 更便宜。而 6GB + 128GB 定價為人民幣 2,599 元（約港幣 $3,003）、8GB + 128GB 定價為人民幣 2,799 元（約港幣 $3,234）、8GB + 256GB 頂配定價為人民幣 2,999 元（約港幣 $3,465），另外更可加人民幣 49 元加配 27W 快充套裝。

紅米 Redmi K20 Pro 系列，一如傳聞配備彈出式前鏡，而且更起用 Snapdragon 730 及 855 處理器。（Redmi）

至於外型設計大致相同，配備 Snapdragon 730 處理器的 K20，同樣使用彈出式前鏡設計，6GB + 64GB 定價為人民幣 1,999 元（約港幣 $2,311）、6GB + 128GB 定價為人民幣 2,099 元（約港幣 $2,426）、8GB + 256GB 定價為人民幣 2,599 元（約港幣 $3,005），不過快充方面只支援 18W。

紅米 K20 系列，是廠方首次使用彈出式前鏡設計，官方數據能夠升降 30 萬次。（Redmi）

紅米 K20 及 K20 Pro 同樣配備彈出式 2000 萬像素前置鏡頭（0.8μm、f/2.2），跟 vivo 的同類型前鏡設計同樣支援 30 萬次升降，配合 AI 可作人像景深拍攝，並可以屏幕作補光燈自拍。 兩機同樣採用 6.39 吋 AMOLED 屏幕（2340 x 1080），採用無孔全面屏設計及使用第 7 代屏幕指紋感應，比上一代感應有效範圍增大 100%，準確度及速度亦同樣提升。

紅米 Redmi K20 系列多面睇（按圖放大）

至於主鏡頭方面，K20 Pro 配備 4800 萬像素（0.8μm、f/1.75、1/2 吋 Sony IMX 586 感光元件）6 鏡片主鏡頭（支援雷射、反差、相位對焦）、800 萬像素（1.12μm、f/2.4、1/4 吋感光元件）5 鏡片 2X 長焦距鏡頭及 1300 萬像素（1.12μm、f/2.4）5 鏡片全焦距 124.8 度超廣角鏡頭。而 K20 則配備 4800 萬像素（1.16μm、f/1.75、Sony IMX 582 感光元件）主鏡頭（支援反差、相位對焦）、800 萬像素（1.12μm、f/2.4）2X 長焦距鏡頭及 1300 萬像素（1.12μm、f/2.4）全焦距 124.8 度超廣角鏡頭。K20 Pro 跟小米 9 一樣，支援月亮模式拍攝，而 K20 就僅支援手持夜景模式，各方面都比 K20 Pro 稍為降了一級。

香港小米已經確認，K20 將會在 6 月底前登陸香港，不過 K20 Pro 未知是否因為跟小米 9 在各方面太過接近的關係，而未有引入的消息。到底 K20 Pro 最後會否跟 K20 一起在香港開售，請記得留意《香港01》的更進報道。