紅米 Redmi K20 Pro 正式推出　2000萬像前置鏡頭定價不足3千元

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

紅米 Redmi K20 Pro 終於正式公布及準備在中國開賣，定價比之前流傳更便宜，配備 Snapdragon 855 處理器的 K20 Pro 只不過是人民幣 2,499 起錶，而同樣設有彈出式前鏡，配備 Snapdragon 730 處理器的 K20，更只是人民幣 1,999 起；而且香港更有機會緊接上市！

紅米 Redmi K20 Pro 及 K20 的規格跟傳聞大致上相同，但定價方面似乎更有驚喜！配備 Snapdragon 855 的 K20 Pro，6GB RAM + 64GB ROM 的起錶價為人民幣 2,499 元（約港幣 $2,889），比之前傳聞的人民幣 2,599 更便宜。而 6GB + 128GB 定價為人民幣 2,599 元（約港幣 $3,003）、8GB + 128GB 定價為人民幣 2,799 元（約港幣 $3,234）、8GB + 256GB 頂配定價為人民幣 2,999 元（約港幣 $3,465），另外更可加人民幣 49 元加配 27W 快充套裝。

紅米 Redmi K20 Pro 系列，一如傳聞配備彈出式前鏡，而且更起用 Snapdragon 730 及 855 處理器。（Redmi）

至於外型設計大致相同，配備 Snapdragon 730 處理器的 K20，同樣使用彈出式前鏡設計，6GB + 64GB 定價為人民幣 1,999 元（約港幣 $2,311）、6GB + 128GB 定價為人民幣 2,099 元（約港幣 $2,426）、8GB + 256GB 定價為人民幣 2,599 元（約港幣 $3,005），不過快充方面只支援 18W。

紅米 K20 系列，是廠方首次使用彈出式前鏡設計，官方數據能夠升降 30 萬次。（Redmi）

紅米 K20 及 K20 Pro 同樣配備彈出式 2000 萬像素前置鏡頭（0.8μm、f/2.2），跟 vivo 的同類型前鏡設計同樣支援 30 萬次升降，配合 AI 可作人像景深拍攝，並可以屏幕作補光燈自拍。 兩機同樣採用 6.39 吋 AMOLED 屏幕（2340 x 1080），採用無孔全面屏設計及使用第 7 代屏幕指紋感應，比上一代感應有效範圍增大 100%，準確度及速度亦同樣提升。

紅米 Redmi K20 系列多面睇（按圖放大）

至於主鏡頭方面，K20 Pro 配備 4800 萬像素（0.8μm、f/1.75、1/2 吋 Sony IMX 586 感光元件）6 鏡片主鏡頭（支援雷射、反差、相位對焦）、800 萬像素（1.12μm、f/2.4、1/4 吋感光元件）5 鏡片 2X 長焦距鏡頭及 1300 萬像素（1.12μm、f/2.4）5 鏡片全焦距 124.8 度超廣角鏡頭。而 K20 則配備 4800 萬像素（1.16μm、f/1.75、Sony IMX 582 感光元件）主鏡頭（支援反差、相位對焦）、800 萬像素（1.12μm、f/2.4）2X 長焦距鏡頭及 1300 萬像素（1.12μm、f/2.4）全焦距 124.8 度超廣角鏡頭。K20 Pro 跟小米 9 一樣，支援月亮模式拍攝，而 K20 就僅支援手持夜景模式，各方面都比 K20 Pro 稍為降了一級。

香港小米已經確認，K20 將會在 6 月底前登陸香港，不過 K20 Pro 未知是否因為跟小米 9 在各方面太過接近的關係，而未有引入的消息。到底 K20 Pro 最後會否跟 K20 一起在香港開售，請記得留意《香港01》的更進報道。

紅米Redmi K20 Pro系列推出、彈出前鏡傳低價開售抵玩過小米 9
紅米 Note 7 改名抵港？　4800 萬像素鏡頭試拍及售價即睇
小米推 6 吋電子書公然挑戰 Kindle！攜帶更方便
小米家電新床頭燈2開箱：支援Apple Homekit「喂Siri」定時開關
小米舊機好有用？官方推Trade-In服務換現金券　即睇邊啲型號用得
小米藍牙耳機 Air評測：超平價四百幾拍得住AirPods
小米 9 香港推出　S855 + 屏下指紋 + DxO 107 分唔使 4 千
小米 9 SE Line 熊大限量套裝登場　Brown 迷不可錯過
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。