華為翻生？WiFi、SD 協會及固態技術組織突恢復 HUAWEI 會員資格

華為（HUAWEI）被全球封殺風波至今為止，每日都有新變數。由美國商務部把華為列入黑名單後，多個國際企業和組織都決定和華為終止合作關係，或除去其會員身份，最近更有傳大量華為手機更新後死機。不過，內地《澎湃新聞網》發現，本來已經剔除華為會員資格的三大組織，卻在其網站上重新加入華為的名字，看來恢復了華為的會員資格？

恢復三大會員資格

華為在這段風波期間，被多個企業和組織表示暫停合作，當中最多人討論的就是 Wi-Fi 聯盟﹑ＳＤ 協會，以及 JEDEC 協會（固態技術協會）。根據《澎湃新聞網》的報導指，以上三個組織的網站已經把華為的名字恢復，亦即是認同了華維在其組織的會員資格。

重獲產業話語權

根據華為年報指，華為加入了 400 多個標準組織和產業聯盟，同時也擔任超過 400 多個重要職位，可見華維在業界發展的影響力。由美國商務部發起的這一輪風波，令華為起初失去了多個重要產業組織的會員資格，令其在技術發展上失去了話語權，等同壓制了華為的影響力。不過，這些組織都陸續恢復華為的會員資格。

雖然華為的高階機都不使用 SD 卡，或使用自家的 NM 卡，不過組織會員的身份，代表了品牌對產業技術的影響力和參與能力，因此也非常重要（Google 圖片）

更多組織會重新與華為合作？

有分析指，Wi-Fi 聯盟等組織當日是遵守美國商務部的命令，暫時限制華為對該組織的活動，並進行事件的細節。如今恢復會員資格，可能是代表了這些組織已經梳理清楚當中的問題，這樣看來，應該會有更多的組織恢復和華為的合作，這埸中美國家和產業間的貿易戰已進入拉鋸狀態。