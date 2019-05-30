【華為風波】Huawei再失5G大客？全球多間電訊商棄用中國網絡設備

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受美國商務部「實體名單」禁令影響，日本三大電訊商Softbank、KDDI和NTT Docomo上周暫停銷售華為新手機，今個禮拜又有新事態發展：Softbank不選擇華為和中興作5G網絡設備供應商！

據彭博社（Bloomberg）報導，華為失去了5G網絡的關鍵客戶。日本電訊商Softbank（軟銀集團）選擇Nokia諾基亞和Ericsson愛立信作為下一代5G無線網絡之設備供應商。SoftBank將跟Nokia組成5G推出之戰略合作夥伴；而Ericsson將為SoftBank提供無線網絡設備。

軟銀是平成年間上市的企業代表，市值超過12萬億日圓。（路透社）

華為和中興都曾是SoftBank的4G供應商。儘管兩間中國公司都參加了SoftBank早前舉行的5G測試，最終卻雙雙落選。

數月以來，美國總統特朗普針對華為，先要求盟友禁止華為的網絡電訊設備，繼而將華為及其70多間子公司列入出口「黑名單」，禁止跟華為交易美國的軟件及組件。澳洲和紐西蘭已響應美國；日本雖未點名華為，但表示將排除具網絡安全風險的設備。日本傳媒報導當地三大電訊商Softbank、KDDI和NTT Docomo將避免選用華為及中興的設備。

任正非並未對美國打壓華為而擔憂，反而對華為的5G技術十分自信。（蓋帝圖像）

日本東海研究中心分析師石野雅彦（Masahiko Ishino）表示，可預期NTT Docomo和KDDI將效仿SoftBank拒絕華為和中興供應5G網絡技術， 所以SoftBank於競爭中並不會在成本上處於劣勢。

今年3月，丹麥最大電訊公司TDC A/S放棄現有4G設備供應商華為，改選Ericsson建立其5G網絡。英國軍情六處（MI6）負責人警告英國使用中國設備有風險後，英國電訊集團BT亦宣布計劃從其流動網絡的核心移除華為設備；台灣已禁止華為參與網絡。

英國最大電訊商EE宣布，旗下5G網絡開通後，將不會視華為手機為所提供5G合約的一部份，不會配合發售華為手機。（EE新聞圖片）

SoftBank社長兼行政總裁孫正義於2月份財報發布會上表示，自SoftBank的流動網絡中更換現有的華為設備需花費約50億日元，當時孫正義指公司正評估5G設備的可能選擇，三個月後，SoftBank最終決定投向Nokia和Ericsson懷抱。

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