Apple 摺屏 iPhone 專利曝光！除了內摺設計外還有其他玩法？

即使摺屏手機技術艱難，但 Apple 亦順利取得兩款全新摺屏裝置專利，坊間更指最快將於 2020 年正式面世。（文：黎生）

雖然 Samsung Galay Fold 沒法如期上市，但依然無礙 Apple 研發摺屏手機的決心。最近 Apple 便成功取得多款摺屏手機專利，而且坊間更傳言手機將於 2020 年正式登場，確實讓 Apple Fans 感到興奮萬分。而且考慮到 Apple iPhone 以往每兩年換新設計的習性，用家確實有機會在 2020 年看到 Apple 首部摺屏 iPhone 面世。

未來的 iPhone 或將採用內摺屏設計，筆者預計其操作方式可能與 Galaxy Fold 一樣。

從流出的專利設計圖中，可以看到 Apple 摺屏 iPhone 與 Samsung Galaxy Fold 同樣採用技術要求較高的內摺屏設計，而不是中國手機廠一窩峰製作的外摺屏手機。而且據資料顯示，Apple 的摺屏 iPhone 同樣在屏幕上有一層不能撕掉的保護膜，亦與 Samsung Galaxy Fold 的設計相同。相信經過 Samsung Galaxy Fold 暫緩推出的教訓，Apple 在設計摺屏 iPhone 上應可避免同類問題的發生。

除此內置屏的 iPhone 外，Apple 更在專利圖展示了雙摺屏設計。新產品將會採用「G」型摺疊技術，可以分別在兩個位置摺合，使產品的尺吋更方便使用。但到底雙摺屏設計是否為摺屏 iPhone，還是新產品還有待 Apple 日後的公布。

Apple 不但為摺屏產品取得新專利，亦為旗下 iPad 的 Smart Keyboard Folio 取得新專利，讓用戶在使用鍵盤輸入文字時，亦可以利用 Apple Pencil 進行輸入，甚至預告未來 iPad 將會有機會支援 TouchPad 操控。

資料來源：Patently Apple