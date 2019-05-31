Apple 摺屏 iPhone 專利曝光！除了內摺設計外還有其他玩法？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

即使摺屏手機技術艱難，但 Apple 亦順利取得兩款全新摺屏裝置專利，坊間更指最快將於 2020 年正式面世。（文：黎生）

雖然 Samsung Galay Fold 沒法如期上市，但依然無礙 Apple 研發摺屏手機的決心。最近 Apple 便成功取得多款摺屏手機專利，而且坊間更傳言手機將於 2020 年正式登場，確實讓 Apple Fans 感到興奮萬分。而且考慮到 Apple iPhone 以往每兩年換新設計的習性，用家確實有機會在 2020 年看到 Apple 首部摺屏 iPhone 面世。

未來的 iPhone 或將採用內摺屏設計，筆者預計其操作方式可能與 Galaxy Fold 一樣。

從流出的專利設計圖中，可以看到 Apple 摺屏 iPhone 與 Samsung Galaxy Fold 同樣採用技術要求較高的內摺屏設計，而不是中國手機廠一窩峰製作的外摺屏手機。而且據資料顯示，Apple 的摺屏 iPhone 同樣在屏幕上有一層不能撕掉的保護膜，亦與 Samsung Galaxy Fold 的設計相同。相信經過 Samsung Galaxy Fold 暫緩推出的教訓，Apple 在設計摺屏 iPhone 上應可避免同類問題的發生。

除此內置屏的 iPhone 外，Apple 更在專利圖展示了雙摺屏設計。新產品將會採用「G」型摺疊技術，可以分別在兩個位置摺合，使產品的尺吋更方便使用。但到底雙摺屏設計是否為摺屏 iPhone，還是新產品還有待 Apple 日後的公布。

Apple 不但為摺屏產品取得新專利，亦為旗下 iPad 的 Smart Keyboard Folio 取得新專利，讓用戶在使用鍵盤輸入文字時，亦可以利用 Apple Pencil 進行輸入，甚至預告未來 iPad 將會有機會支援 TouchPad 操控。

資料來源：Patently Apple

【華為風波】Huawei再失5G大客？全球多間電訊商棄用中國網絡設備
華為翻生？WiFi、SD 協會及固態技術組織突恢復 HUAWEI 會員資格
紅米 Redmi K20 Pro 正式推出　2000萬像前置鏡頭定價不足3千元
華為死機暫停更新！傳 Huawei Mate 10、9 等手機故障多人中招
iOS 13 截圖流出！iPhone Dark Mode 全新介面率先預覽
【Computex 2019】ROG 全球首部 240hz 便攜屏幕　旅行駁手機一流
Pokemon GO瞓覺卡比獸大量出現！超強雷達app介紹（2019年版）
【2019 Computex】十大亮點搶先看！台廠AI Show Off
【2019 COMPUTEX】物聯網應用成焦點　2022年商機逾1兆美元
Computex 2019．帶你飛台灣睇電腦展！現場新產品、Show Girl圖輯
iPod touch 7 代即日上市：加強AR、新增 256GB、入手價更低
Sony Xperia F 摺屏手機 首度流出、傳於 2020 年登場
ASUS ZenFone 6 自拍奪 DxOMark 冠軍　記者實機試相驗證功力
iPhone 「拖手仔」手機套　執子之手與子偕老 最佳替代品
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。