IKEA宜家全新慳位電動變形家具系統　床櫃合一斗室劃分客廳睡房

數碼生活
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IKEA宜家家居希望「為小型家居帶來夢想」 ，繼續探索智能家居的可能，跟美國家具初創公司Ori合作開發一系列「機械家具」。此新型電動家具系統暫名為「ROGNAN」，其設計志在協助城市人充份使用蝸居空間，預計2020年於香港和日本等高密度人口地區率先推出。

IKEA明白到城市正在蓬勃發展的同時，市民生活空間亦在縮小。因此跟美國家具新品牌Ori探索靈活和創新的解決方案，為市民的斗室單位帶來希望，推出充滿科幻感、名為「ROGNAN」的慳位電動家具系統，力求在狹小空間中創造夢想家園。

IKEA宜家家居跟美國家具初創公司Ori合作開發一套暫名為「ROGNAN」的新型電動家具系統，志在為城市人的蝸居帶來更大、更能夠充份使用的生活空間。（官方影片截圖）

說ROGNAN是機械人家具也不為過，整套電動系統安裝於一組猶如單位「間隔牆」的系統櫃，佔地只有約115呎。只要按下三種模式的鍵，該櫃組便能自由地前後移動，更有效地使用百呎蝸居空間。櫃組將房間一分為二，集床舖、可伸縮工作枱、梳發、衣架和儲物櫃等家庭必需品於一體，住客需要時可拉出使用。

正如CG示範影片所見，住客只需按一下按鈕，床舖可瞬間滑至櫃組底下，騰出地面空間。整個櫃組單元於軌道上來回滑動，讓令隨時轉換睡房和客廳間隔，具備足夠的存儲空間和起居場所。IKEA表示ROGNAN至少節省8平方米的生活空間。雖然不多，但在寸金尺土的香港地慳得幾多得幾多，尤其寶貴。

IKEA ROGNAN日間使用方式（點擊放大截圖細睇）：

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IKEA ROGNAN夜間使用方式（點擊放大截圖細睇）：

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IKEA產品開發人員Seana Strawn認為ROGNAN不是將家具變小，而是將家具變成功能，因應使用者隨時的需要而啟用。ROGNAN系統好處是靈活執位：當住客就寢，便不用梳化；開衣櫃攞衫擺衫，就不需要床舖。

ROGNAN原型早於2014年在麻省理工學院的CityHome概念中提出。2016年Ori智慧家居系統製作成品，隨後獲得IKEA關注並合作推出ROGNAN智能家居系統。目前尚未公佈售價，不過類近的系統Ori Pocket Closet售價為5,990美元（約港幣46,722元），可作參考。詳細資料將於今年夏季公開，預計上市日子為2020年，率先於香港和日本的IKEA發售。

IKEA ROGNAN官方示範影片即睇：

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