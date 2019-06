【Samsung TV實測】毋需Apple TV！iPhone、iPad Airplay直上電視

早前Apple開放了AirPlay 2的技術至坊間電視之用,如Samsung、Sony以及LG新推出的電視都可以由iPhone、iPad或Macbook直接無線播放影片或音樂。而且新電視更內置Apple TV app,更加方便iOS的用家隨時觀看早已訂購的影片。不過不用Apple TV,那操作會有不同嗎?今次記者就利用Samsung最新Q7系列的電視,實測設定以及效果。

於目前2019年推出的新電視或去年推出的部分智能電視(內置Android系統),不少都已經內置或透過更新來加入AirPlay 2功能,以及Apple TV app。先將電視連上有線或無線網絡,而iPhone或iPad剛同時連上該網絡後。而電視的設定內,將AirPlay功能啟動,再設定是否需要密碼(一次性或每次連上都需要密碼),然後於iOS裝置上打開「控制中心」內,選擇「螢幕輸出」便可以找到該電視的型號,直接選擇便可以將iOS裝置的畫面直接投映於電視之上。

只需要login用家的Apple ID,便可以隨時收看已訂閱的內容。(林勇攝)

實試利用手機睇片、打機以及上網睇網頁,連線質素都十分不錯,感覺delay不多,幾乎與Apple TV的使用體驗一樣(睇片聽歌還可,不過打機就要小心會有少許遲延影響操作表現)。另外,內置的Apple TV app,與Apple TV的完全一樣,亦都可以登入用家的Apple ID戶口,觀看早已訂購的影片內容(最高支援至4K HDR影片)。對於Apple裝置的用家而言,毋須另接Apple TV的確是方便不少。雖然Apple TV + 功能未正式推出(不同影片頻道的訂閱功能),但官方指將來對應AirPlay的電視亦都可以使用Apple TV + 功能。

睇片打機效果實試(按下圖放大)

電視設定4大步驟(按下圖解說)

對應Apple AirPlay 2電視型號一覽(2019年update)



Samsung FHD/HD 4, 5 Series (2018)

Samsung QLED 4K Q6, Q7, Q8, Q9 Series (2018 & 2019)

Samsung QLED 8K Q9 Series (2019)

Samsung The Frame Series (2018 & 2019)

Samsung The Serif Series (2019)

Samsung UHD 6, 7, 8 Series (2018 & 2019)



LG OLED (2019)

LG NanoCell SM9X series (2019)

LG NanoCell SM8X series (2019)

LG UHD UM7X series (2019)



Sony Z9G Series (2019)

Sony A9G Series (2019)

Sony X950G Series (2019)

Sony X850G Series (2019 85", 75", 65" and 55" models)