簡單關閉iPhone自動定位追蹤功能！附刪除位置紀錄教學

數碼生活
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外遊即關iPhone自動定位追蹤功能，行程保密私隱安全無難度！香港打工仔有時候工作到身心俱疲、需要休息。除了偶然到郊野公園遠足、到草地野餐外，相信很多人都會想「出走」一番，來一次充滿身心靈意義的外遊。要是想行程低調，在技術上我們應該點做？

旅行未必要每到一地也拍照打卡留念或在社交媒體上炫耀的，更多俗稱「背包客」的個人遊愛好者都喜歡秘密「出走」，好讓香港一切令人不快的人與事拋諸腦後，保持行踪低調。如果你是iPhone用家，想低調出外散心時免受家人朋友打聽和得知，強烈建議你立即關閉iPhone自動定位追蹤的功能。

iPhone有很多內建的默認功能，幫助用家盡快尋回遺失手機，最知名的莫過於「尋找我的iPhone」（Find my iPhone）以及其「遺失模式」。這些功能是由iPhone的定位服務支援，只是iPhone此套默認服務自動追蹤並紀錄用家裝置出現的地理位置，難免削弱了iPhone的私隱安全性，容易洩露用家行蹤。

低調出遊的朋友最怕自己的行程「通天」，首先要做的是停用iPhone的自動定位追蹤功能，並徹底刪除過往的位置紀錄。以下截圖示範極速關閉有關功能的簡單教學，必睇必做！

（點擊放大截圖細睇詳情）：

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關閉「定位服務」（Location Services）前，先點擊進入「定位服務」，查找最底位置的「系統服務」（System Services）點擊。進入頁面後，查找最底位置的「重要位置」（Significant Location）。用家輸入iPhone密碼後應該可看到iPhone記住的重要地點的完整清單，查找最底位置的「清除紀錄」（Clear History）。最後，用家也可以點擊停用「重要位置」，在關閉「定位服務」以外做多一步，加多一重保障。

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