WSJ：任天堂將Switch生產線撤出中國轉投東南亞！避中美貿易戰

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中美貿易戰打得熾熱，仍在加劇，戰火波及無數科網巨企和遊戲商，Google之後，又到任天堂Nintendo逃亡了。繼美國商務部上月中將華為列入黑名單，禁止技公司與之交易美國技術，特朗普對中國生產的電子產品收取25%的關稅，其政策影響力逐漸浮面。有消息指多間科技公司已開始將生產線撤離中國，《彭博社》（Bloomberg）報導Google為了逃避美國的沉重關稅，已將賣到美國的Nest恆溫器和相關硬件移到台灣生產。而《華爾街日報》更指任天堂早前預告的Switch新設備Switch Pro Controller及新主機Mini，將在東南亞生產。

中美貿易戰況加劇永無止境，上月美國將中國部份產品的進口關稅從10%提高至25%，平板電腦、智能手機和遊戲機均屬相關類別。此舉迫使科技公司重新考慮其生產基地應否留在中國，還是轉戰他方，以抒解特朗普沉重關稅帶來的商品加價壓力。富士康表示，如果有必要，可以將iPhone的組裝廠房從中國轉移至其他國家，儘管如今其訂單大客Apple尚未有此打算。而Google和任天堂Nintendo更開始將部分硬件轉至中國境外生產。

《華爾街日報》報導，任天堂已最少將部份Nintendo Switch主機及設備生產線轉投東南亞，一款是提升遊戲規格的工具；另一款則是平價版機型。早前中國警告科技公司若把生產線撤出中國將面臨「永久性後果」，卻不知道現在對於外資撤離有何回應。轉至東南亞生產的部份產品，推測是任天堂於今年3月宣佈的兩款新型Switch硬件：Switch Pro控制器、Nintendo Switch Mini。

任天堂會否借新機，同時推出更方便的 Switch TV Dock呢（網上圖片）

任天堂Nintendo曾稱霸全球遊戲市場，推出的家用遊戲機如紅白機、Wii及Switch皆陪伴不少人成長。如今Switch的新式輔助工具Swithc Pro手掣，和本來市場定位屬廉價經濟機型的Switch Mini，轉至東南亞生產也許能避免加價，不過實際上的影響暫時仍屬未知之數。任天堂生產線中人對《華》報表示官方很快正式宣布如此決定。但任天堂另一位發言人卻拒絕提及有關新產品，指出目前幾乎所有生產都在中國完成。然而他又補充說任天堂一直在尋求其他生產途徑。

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