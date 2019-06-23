Apple新Mac Pro多孔機身似刨刀　Youtuber複製外殼刨芝士效果點？

【Mac Pro 2019刨芝士】自Apple在今個月初WWDC 2019上首度披露新一代的Mac Pro後，新機外殼的密集散熱孔洞被不少人嘲笑狀似乳酪刨絲器。就連IKEA也抽水，極速在其Facebook專頁推介一款跟Mac Pro極為相似的刨磨器，更標註為「29.9元低科技產品」。但是，也許不少人真的想像定價港幣47044元的Mac Pro用來做刨絲器會有幾好用？

Apple在4日凌晨舉行的 WWDC 2019 KeyNote上披露預定於今年秋季推出的新一代Mac Pro。新機放棄了2013年的「垃圾筒」設計，重回2010年方方正正銀色設計，設有手把和滾輪方便移動主機。不過，由於Mac Pro 2019多達28核心，處理器強大動力功率超過300W，機旁設計有超多個圓孔以助散熱。這些密集小孔被認為會令密集恐懼症患者不安，亦有人笑稱超似刨芝士的刨刀。

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Apple在4日凌晨舉行的 WWDC 2019 KeyNote 之上發布了全新一部 Mac Pro。（資料圖片）

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IKEA 宜家家居香港早前趁勢在Facebook專頁發文介紹同樣滿布小孔的刨磨器，指刨磨器有手把定位，不同形狀的出口位能快速處理食材，幽默表示「被譽為繼書本、筆記、西瓜之後，第四樣最好刨的物品」；圖中更抵死寫道「認住我！就唔怕之後喺新電腦上面磨芝士！刨蘿蔔！」並特別標註「$29.9 低科技產品」。

售價為5999美元的Mac Pro被嘲與IKEA的刨磨器相似。（IKEA圖片）

但究竟Mac Pro能否真的用來刨芝士切菜呢？相信好多人心中都浮現如此疑問，但落手去試的人就只有一個。Youtuber Winston Moy是一位發明家，情迷數位製造（Fabrication）的技術，他決定以此方法複製Mac Pro的多孔機箱，再根據它造出一塊刨刀來評測其廚具表現。

Winston Moy在Youtube片中，他仔細觀察Mac Pro的官方照片和WWDC現場實物，分析拆解新Mac Pro可拆式機身的外殼構造和設計細節，並展示他使用Autodesk Fusion 360上作3D CG建模的超繁複過程，即使有錄影加上旁白解釋仍看得記者這個外行人一頭霧水。軟件虛擬建模過程完成後，Moy繼而使用數位製造工具打磨、雕刻出「Mac Pro刨刀」，用作測試刨芝士的功能。

Moy強調Apple在Mac Pro機身格柵散熱孔洞的加工，存有極多微小細節，技術要求、難度都很高。Moy費了極大精力不斷微調3D CG建模、改良細節，方能在更微小的範圍內取得跟Apple設計相近的結果。

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Moy精益求精的努力，為Youtube觀眾透視製作真正Mac Pro機箱涉及的工程水平到底有多高，不只精密，近乎刁鑽。

成品出爐了，Winston Moy立即用來試刨芝士。他首先將用刀大塊芝士切成細塊，以便削磨。

由於Mac Pro的孔洞實在太大，用邊位來刨只能將芝士削成顆粒，再細塊，離刨成絲、雪的程度很遠。Winston Moy將芝士塞入孔洞中絞弄，只能將芝士絞成丸狀。

儘管「Mac Pro刨刀」表現未如理想，不過我估大家毋需失望。畢竟機身孔洞如此大和構造特別，原本的功能是用從Mac Pro內部排出空氣來散熱，不能用作刨芝士切蘿蔔也是意料之中。Winston Moy是樂觀之人，他轉念便將Mac Pro刨刀變成番梘托，放在浴室。散熱大孔去水可謂大派用場。