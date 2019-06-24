將軍澳群組流傳游隼食白鴿照片　網民竟讚好　仲問用邊部手機影？

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

早前將軍澳坑口某屋苑，有網民發現「游隼」正在露台「開大餐」獵食白鴿。不少網民竟然大叫讚好，更有問究竟用什麼相機或手機拍攝？

早前於Facebook「將軍澳」群組中，有網民post出了數張，鷹（游隼）正在開大餐「捕食白鴿」的照片，相片中很清晰看到游隼的捕食過程，場面頗血腥。不過不少網民看到這些相片，竟然不是驚嚇，而是讚好！究竟為什麼呢？

原來將軍澳坑口近年白鴿為禍，不少人餵飼野生白鴿及聚居，引致環境衛生問題及有潛在傳播疾病風險。就算食環署早在年初已經安裝閉路電視亦未能解決餵飼問題。因此，不少居住將軍澳的網民大叫讚好，終於有「白鴿」的天敵出現，也希望這可以減少白鴿在區內聚居。

游隼是鷹（隼）屬中較大型的一種，幾乎存在地球任何角落。游隼主要捕食野鴨、燕子、白鴿，而且有時會捕食老鼠。

部份網民反應覺得相片恐怖，但大部份網民讚好，似乎受了鴿患困擾太久。最有趣是，有網民更問樓主用什麼相機或手機拍攝？因為捕捉時間非常好，而且拍攝得又夠清晰。雖然樓主最後都沒有標明用什麼相機拍攝，但如果可以zoom到那麼遠拍攝的手機，似乎只有兩款擁有10倍無損變焦國產手機：華為Huawei P30 Pro或Oppo Reno才可以做到（有網民說用來當相機還好，但手機就……不了）。

網民反應大都讚好！（按下圖放大）

來源：將軍澳FB群組

《哈利波特：巫師聯盟》新手攻略：遊戲流程、道具使用入門解構
Windows墳場！日本回收公司為歷代視窗起墓碑、竟然冇呢個OS？
睇 Netflix 手機會跟畫面震動　超強4D體驗新技術睇動畫一流？
戒煙保平安？電子煙口中爆炸　美國青年下顎斷裂牙齒飛脫
Apple新Mac Pro多孔機身似刨刀　Youtuber複製外殼刨芝士效果點？
Apple 台灣信義 A13 開幕！盤點全球 8 間最特別 Apple Store
iPhone有密碼破解機最平2千有找入手　「不法份子」輕鬆竊取資料
網民寄Switch回任天堂維修　收到「天價」單據卻很滿意所為何事？
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。