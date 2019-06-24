《哈利波特：巫師聯盟》新手攻略：遊戲流程、道具使用入門解構

數碼生活
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《Harry Potter: Wizard Unite 哈利波特：巫師聯盟》早前在英、美先行上線，想不到不到兩日就悄然在香港地區開服！

雖然與《Pokemon GO》同源，但打開遊戲之後，不難發現《哈利波特：巫師聯盟》的介面、設定都要比《Pokemon GO》複雜不少，相信不少人短時間內連基本玩法都未能摸清。以下就為大家帶來編輯整合的入門心得，讓各位玩家可以加快上手！

《哈利波特：巫師聯盟》遊戲背景

與《Pokemon GO》不同，《哈利波特：巫師聯盟》更講究故事背景，遊戲發生的時間軸延續《哈利波特》的正傳故事，亦即主角哈利波特成為魔法部的一名正氣師之後，魔法世界因為一個不明的原因發生「災難」，各式的魔法世界物件流出到麻瓜世界，魔法部稱之為「魔現」，嚴重影響《國際巫師聯合會保密法》。

與此同時，另外又有不同的魔法現象阻止「魔現」回到魔法世界，共名統一為「魔混」，而為了回收這些「魔現」，魔法部就組成了「保密法特別小組」擊退「魔混」，各位玩家就是這個小組的成員，需要在不同地方回收「魔現」、將魔法物品送回魔法世界。

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Pokemon GO班底新作《哈利波特：巫師聯盟》港版推出(附下載連結)

在遊戲開始前，各位可以製作一張自己的「魔法部 ID」，配合 AR 為自己加上十分巫師風格的飾物再拍照吧！

主要遊戲流程：找出「魔現」、制伏「魔混」

《哈利波特：巫師聯盟》的地圖設計基本上就與《Pokemon GO》一樣，不過在地圖上出現的物件種類就會比《Pokemon GO》多元化一點，除了恆定位置的建築物之外，還會出現魔藥材料供拾取，而突浮在半空中的徽章，則是可以回收的「魔現」產生的魔法痕跡。

發現「魔現」時，點擊徽章即會進入與「魔混」的戰鬥畫面，不外乎是各式咒語／魔物／巫師，此時畫面上會出現咒語圖案，玩家以越快速度畫出最精準的圖案，即可以提升咒語威力，每次畫圖都會消耗一次「咒語能量」，並會出現「不錯」、「很好」、「非常好」的評價，這些評價會影響「魔混」被擊退的機率，如果「魔混」太強，可以考慮使用魔藥提升能力。

另外，《哈利波特：巫師聯盟》與《Pokemon GO》一樣可以有 AR 的玩法，但開啟 AR 後的手續會較為繁複，需要透過手機鏡頭四周觀察，如果關閉 AR 功能的話「魔混」就會即時出現在畫面上，減省了不少時間與手機的電力，故一般玩家應會選擇長期關閉 AR 功能。

簡而言之，與「魔混」的戰鬥原理與《Pokemon GO》的投球一樣，「咒語能量」即每次使用的精靈球、而魔藥則為更高級的精靈球。

建築物一覽

在《哈利波特：巫師聯盟》的地圖上可以找到不同種類的建築物，分別為旅店、溫室、要塞：

特別道具調製、使用方法

魔藥除了可以透過升級、任務獎勵中獲得，玩家亦可以自行以手上的材料作調製：

港口鑰會以港口鑰皮袋的方式出現在地圖當中，需要玩家以不同的鎖匙開啟，而解鎖需要玩家走路至一定的距離，到達該距離後會出現魔法通道讓各位一覽魔法世界的一隅，並從中收集「魔現」，原理與《Pokemon GO》的精靈蛋類似。

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