華為解禁！特朗普准許 Huawei 向美國購買技術可繼續用 Android

華為解禁！正在日本舉行的 G20 峰會當中，美國總統特朗普正式宣布，解除對華為向美國企業採購產品及零件所實施的禁令，換言之 Huawei 手機用戶不用再擔心 Google 無法更新，將來的華為手機亦可以繼續使用 Google Android 平台及各種美國提供的技術。

華為解禁的消息，由 CNN 率先引述美國總統特朗普在 G20 峰會及總理習近平會面後所作公布，將允許美國企業繼續向 Huawei 輸出零件、技術及設備，總算消除了市場多月來為 Huawei 新手機無法再使用 Android 平台而引起的疑慮。

美國總統特朗普在 G20 峰會正式宣布，允許美國企業再次向華為提供零件、技術及設備。（CNN）

美國總統特朗普早前向華為頒發禁令，令包括 Google 的 Android 平台、為手機處理器提供核心架構技術的 ARM、社交平台 Facebook，再到各種零件供應商均先後為了守法而跟華為「割席」，若果禁令正式實施，Huawei 在理論上差不多沒有可能繼續生產追得上現時科技水平的新手機。

Huawei Mate X 原本受禁令影響，未知能否使用 Android 平台，現時可以肯定，新產品將能夠繼續以 Android 平台運作。（加里攝）

美國總統特朗普在日本舉行的 G20 峰會宣布對華為解禁，最起碼 Huawei 手機的用戶可以不用擔心接下來 Android 更新不繼的問題，而且即將推出的新手機，好像摺疊式屏幕的 Huawei Mate X，亦將可以確認能夠繼續使用 Android 平台，以及採購其他美國廠商的零件作組裝之用。

對於近月來飽受禁令折騰的華為來說，美國總統特朗普今日的宣布無疑是捨了一口氣。不過，現階段美國只是容許廠商繼續向 Huawei 銷售零件及技術，特朗普並未有明言，容許華為產品繼續進入美國及其他盟國的市場，我們《宅民黨》將會繼續為大家留意事態發展，並第一時間為各位進行後續報道。

更新：美國總統特朗普表明，容許華為繼續採購美國企業的零件及技術，是為總理習近平所做的一個順水人情，美國政府暫時並未將華為從危險美國國家安全的企業名單當中剔除。換言之 Huawei 在新安排下，將可以繼續使用 Android 平台及其他美國技術去生產手機，但就無法將產品銷售到美國或者其他決定跟隨禁令的美國盟國，當中包括不少歐美先進國家。不過現時的有限度解禁，最少可以解決 Huawei 生產新手機，及出口到發展中國家市場的問題。

特朗普同時提到，會將華為的問題留待中美貿易談判的最後階段再解決。