Android 版的 AirDrop來了？Google 研發「Fast Share」功能

Google 稍早前表明會在未來數月內推出的 Android Q 當中刪走獨家的檔案傳輸功能 Android Beam，當我們以為大家只能夠用其他 App 作傳送檔案的手段時，原來 Google 私下已經有其他方案在準備當中，而且速度有增無減。

今次曝光的 Android 新功能為「Fast Share 快速分享」，其傳輸介面與 Google 上年度發表的 App《Files》內的傳輸功能類似。除了可以傳送圖片、影片之外，Fast Share 亦同時支援 URL 或是整段文字的即時分享。



有了 Fast Share 功能之後，要分享檔案的步驟不比 AirDrop 繁複，首先只需要打開功能、再將兩部手機放在附近即可以開始傳輸程序：

有用過 iPhone 的用戶都知道，要在一大堆附近的用戶之中找出目標手機可謂極其困難之事，為此 Google 就為 Fast Share 功能加入了名為 Preferred Visibility（指定可見）的功能，用戶在下次需要傳送檔案時，對方只要開啟功能即可以在特定位置見到，不需要再另行在畫面上搜尋。

目前在外媒手上測試到的 Fast Share 乃為 Android Q Beta 的其中一個試作功能，暫時可以確定它是一個內置於 Google Play Services 中的功能，然而何時實裝予全 Android 手機使用，就仍有待 Google 作進一步發布。



資料來源：9to5google