Android 版的 AirDrop來了？Google 研發「Fast Share」功能

數碼生活
撰文：
最後更新日期：

Google 稍早前表明會在未來數月內推出的 Android Q 當中刪走獨家的檔案傳輸功能 Android Beam，當我們以為大家只能夠用其他 App 作傳送檔案的手段時，原來 Google 私下已經有其他方案在準備當中，而且速度有增無減。

今次曝光的 Android 新功能為「Fast Share 快速分享」，其傳輸介面與 Google 上年度發表的 App《Files》內的傳輸功能類似。除了可以傳送圖片、影片之外，Fast Share 亦同時支援 URL 或是整段文字的即時分享。

有了 Fast Share 功能之後，要分享檔案的步驟不比 AirDrop 繁複，首先只需要打開功能、再將兩部手機放在附近即可以開始傳輸程序：

有用過 iPhone 的用戶都知道，要在一大堆附近的用戶之中找出目標手機可謂極其困難之事，為此 Google 就為 Fast Share 功能加入了名為 Preferred Visibility（指定可見）的功能，用戶在下次需要傳送檔案時，對方只要開啟功能即可以在特定位置見到，不需要再另行在畫面上搜尋。

目前在外媒手上測試到的 Fast Share 乃為 Android Q Beta 的其中一個試作功能，暫時可以確定它是一個內置於 Google Play Services 中的功能，然而何時實裝予全 Android 手機使用，就仍有待 Google 作進一步發布。

資料來源：9to5google

方便監控？美國白宮想立法廢除 Whatsapp、Telegram 訊息加密功能
Apple指部份MacBook Air底板或故障　受影響用家可獲免費維修
《蜘蛛俠》等限時優惠$48蚊買斷任睇！APPLE 7月夏季電影嘉年華
新加坡 Apple Store 第二店　選址樟宜機場人工瀑布旁邊
BMW高層發布會上公然「倒米」：電動車被過度吹捧根本無人想買！
iPhone熄屏無間斷聽YouTube音樂！背景播放聽歌免費App下載教學
【三大新式手提風扇大搜查】邊部「廢青扇」風力最強、最方便？
JBL JR POP最新無線藍牙喇叭　6種顏色展現超強防水力
【柬埔寨簽證2019】特區護照、BNO申請教學　個人近照有乜要求？
華為解禁！特朗普准許 Huawei 向美國購買技術可繼續用 Android
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。