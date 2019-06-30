BMW高層發布會上公然「倒米」：電動車被過度吹捧根本無人想買！

電動車似乎是世界大勢所趨，不少人視之為車輛的未來。多個國家已著手制訂電動車取代燃油汽車的計劃和時間表。除了具代表性的Tesla，很多傳統知名車廠也開始積極發展電動車產品支線。德國BMW寶馬早於2013推出旗下首部電動車i3，次年更獲選為年度綠色汽車。看似銳意朝此方向進路， BMW一位高層近日卻在電動車發表活動上發表震撼「倒米」宣言：電動車被過度吹捧，完全缺乏消費者需求！

電動車不會造成道路上的空氣污染，較燃油汽車環保。然而這對於駕駛人士來講算不算有賣點、具吸引力？德國車廠寶馬BMW執董Klaus Fröhlich對此深感懷疑，日前在一個電車發表會上語出驚人，表示全電動車「在電池原料方面的成本要比燃油汽油或混合動力汽車更高」，並補充說隨着對電池原料的需求增加，價格可能只會有增無減。

德國車廠寶馬BMW執董Klaus Fröhlich（右二）在一個發佈活動上表示，電動車被過度吹捧，目前原料成本高很難減價，而且只有監管機構有需求，消費者根本無意欲購買！（Motori.it）

Fröhlich解釋，全電動車只有監管機構需求，而無消費者需求；他更直指如若歐洲政府大力支持（例如加大津貼額度）的話，全歐洲廣佈百萬部全電動車將不成問題，問題只是「歐洲人根本不會買這種東西」。Fröhlich分析，目前為止全電動車只適用於中國和美國加州，其他地方則推崇插電式混合動力車，因此推算油渣引擎仍可存活至少20年，汽油引擎則繼續存活至少30年。

BMW全電動電單車Motorrad Vision DC Roadster + 混合動力車BMW VISION M NEXT發佈：

然而Klaus Fröhlich發表這番震撼觀點的場合，正正是BMW的發表活動。會上該車廠公佈將加快於2023年前推出25款全電動或混能車款，新品或設計預告則有全電動電單車Motorrad Vision DC Roadster、及未來感十足的混合動力車BMW VISION M NEXT（推測是BMW i8超跑的代替品）。加上該車廠也宣佈了賣出第40萬架電動車（包括混合動力和全電動車），BMW似乎仍然銳意投放更多資源開發和生產電動車。

BMW電動車及混動車部份車款一覽：

Fröhlich個人意見應不代表BMW立場同方向。外界認為他的看法可能屬於對銷量不滿的抱怨，或是回應上年歐盟委員會指控BMW跟大眾汽車Volkswagen及丹拿Daimler勾結拖延開發汽車減排技術一事。不過，Fröhlich也許反映了汽車業界對電動車前景的實際憂慮和缺乏信心。

監管當局要求車廠推出全電動車，卻無法解決全電動車「有價無市」的困境。充電池及其製作原料長期供不應求，一直為生產成本帶來壓力。歐洲電動車銷量，在全球汽車市場降溫的當下儘管仍有增長；充電基建設施質素和電池供應量不足、續航力未如理想等問題仍急需改善，才能令普羅消費者接受程度增加。

其實很多承諾大力轉向電力車開發的車廠，實際推出更多的是混動車。如果當混動車是由汽車轉型至全電動車的「過渡階段」，BMW現時市場定位確是如此，Fröhlich觀點也許不是純粹悲觀和扼殺公司的努力。

回望香港現況。比起歐美地大物博，香港是小城市，點與點之間駕駛距離不長，現時市面上大部份電動車的續航力足以應付大部份行程，到處也有充電站。只是政府聲稱大力支持推動電動車徒具聲音，政策制訂卻是有點本末倒置。早年政府曾推出電動車完全免稅的優惠，現在卻已全面撤回。目前香港留下的電動車主「福利」，只有電動車首次登記稅寬免以及「一換一」計劃（2021年3月31日前以舊私家車取消登記，亦即叫「劏車」）。

以剛推出不久的Tesla Model 3為例，最便宜的「長續航後驅版」，淨車價為33萬元。如以電動車首次登記稅寬免，車價連稅便是43,5000元；如以「一換一」計劃獲取最高減免25萬元首次登記稅後，只需要33萬元，不太過份。只是，如果想購買最貴的Performace高性能版本，淨車價便已48.2萬。減免基本電動車首次登記稅，售價也高達73.9萬；「一換一計劃」則需要58.65萬。

由於電動車首次登記稅寬免的額度只有區區港幣97,500元，對性能要求高一點的朋友，購買中至高階電動車動輒要付出7、80萬元埋單；至於想享用「一換一計劃」，也需要本身擁有一輛舊車才可以。對於初哥車主，在香港購買電動車的入場門檻著實不低。