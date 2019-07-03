外媒揭發中國邊防於遊客手機安裝蜂采 App 強行作監控

中國邊防人員近日被揭發，在遊客的 Android 手機上強行安裝名為蜂采的監控 App，秘密竊取資料後再刪除。根據英國衛報網頁版報道，從吉爾吉斯斯坦邊境進入新疆的遊客，都會被邊防人員強行安裝此款監控程式，部分交還的手機由於未能成功移除軟件而令事件揭露。

由英國衛報、美國紐約時報及德國南德意志報聯合展開的調查報道，發現遊客經由吉爾吉斯斯坦邊境進入新疆地區的時候，會被要求解鎖手機並交出檢查，據報道指出，iPhone 等 iOS 裝置會被連接到電腦以掃瞄資訊，而 Android 手機則會被強行安裝一款名為蜂采的監控 App，會從遊客的手機秘密竊取個人資訊後再刪除，不過由於部分手機未能成功移除有關軟件，而令事件披露。

中國邊防人員在遊客的手機強行安裝蜂采 App，作竊取用戶資訊的用途。（The Guardian）

調查人員解構蜂采後發現，App 會從遊客的手機中竊取電郵、文字、聯絡人及手機型號等資訊，並搜尋包括伊斯蘭主義、阿爾蓋達組織，甚至是齋戒月禁食、達賴喇嘛的文章，以及日本重金屬搖滾樂隊 Unholy Grav 等資料，並會在中國邊境範圍內上傳到官方的伺服器。

關注組織 Privacy International 的代表就表示，遊客很有可能因為閱讀一些「不恰當」的新聞或文章，而被送到集中營之中。遊客在入境的時候，並未被告知將會被安裝軟件，而竊取的資料會保存多久亦無從稽考。在部分遊客指在邊境檢查的時候，需要交出解鎖的手機達一小時之久。中國當局未有對有關調查報告作出回應。