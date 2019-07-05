SONY WF-1000XM3新藍牙無線耳機　強化晶片Hi-Res音質挑戰AirPods

SONY WF-1000XM3 索尼第「3」代真無線藍牙耳機現身了！ 大家還記得SONY推出過的WF-1000X無線耳機嗎？當時因技術未夠完善而引來劣評，不過立志要建起無線耳市場的SONY近年積極研發，隨住新晶片QN1e面世，擁有高清降噪的藍牙真無線耳機WF-1000XM3都正式推出，不知能否取代Apple的AirPods呢？

【SONY WF-1000XM3新藍牙無線耳機】潮流興用藍牙5.0真無線耳機，除了有一半人用AirPods外其他品牌都愈出愈多，而SONY就最新推出WF-1000XM3，由於其超強的QN1e改良版晶片，繼承自Sony 第3代降噪大耳筒WH-1000XM3，所以型號上亦跳過了「XM2」，集中火力大升級由WF-1000X直接進化到WH-1000XM3。

SONY WF-1000XM3全新藍牙5.0真無線耳機，建議售價 HK$1,890，外形十分高雅時尚。（官方圖片）

WH-1000XM3外表看起來極像SONY之前推出的運動耳機WF-SP900，不過配色就更感高雅和時尚，包括耳機充電盒本身也是黑金和白金設計，非常有型。此外，充電盒也附帶了NFC晶片，方便用作配對播放器和各款有NFC功能的手機、裝置。至於上文提及的新晶片QN1e，官方表示可以達到比上一代產品3至4倍的降噪效果，令聽歌和通話也更清晰，透過DSEE HX數碼音質技術能提升經壓縮的數碼音樂檔案，讓音質更接近Hi-Res音訊，此外還可以支援24bit 192kHZ Hi-Res高解析音樂播放。

SONY研發新晶片QN1e可以達到比上一代產品3至4倍的降噪效果。（官方圖片）

而大家最關心的電池續航力，WH-1000XM3充滿電後可運作6小時，如若關閉降噪功能則可運作長達8小時，充電盒額外再為耳機充電3次，換言之總電量可以使用達24-32小時。如果無電時想聽歌，只要將耳機放到充電盒中快充10分鐘，即可播放音樂長達90分鐘，作為「急救」十分好用。

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