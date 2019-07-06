小米 Mimoji 再爆抄襲 Memoji ？產品介紹竟用 Apple 短片宣傳

小米和美圖秀秀合作，推出了以年青人為市場的「小米 CC」系列手機，其中加入了新功能「Mimoji 萌拍形象」，看到這是否已經聯想到什麼呢？無錯，正是你想所的 Apple「Memoji」。小米公開 Mimoji 時，早就被人拿來和 Memoji 比較，不只是名稱，連公仔的神情﹑效果和風格都非常相似，不難令人認為小米有抄襲 Apple 之嫌。而小米 CC9 、CC9e 推出市埸後，竟在京東和蘇寧等中國第三方銷售平台發現，直接使用 Apple 的 Memoji 宣導片來介紹 Mimoji。

小米 Mimoji

Apple 的 Memoji 可供用戶自行製造出和自己相似的 AR 人偶，可動的 Memoji 能透過鏡頭跟從用家的面部動作，成為了新一代的「Emoji」。那邊廂，小米的 Mimoji 也同樣是 3D Emoji，透過拍攝自動生成自己五官相似的 Mimoji。用戶也可以由 165 種不同的髮型﹑臉型和配件等造出自己專屬的表情。Mimoji 的名字和功能都和 Apple 的 Memoji 相似，雖然小米官方否認抄襲，但也難以釋除大家對抄襲的疑問。

在銷售平台上的介紹，直接使用 Apple 宣傳片（微博@鲁卡利欧Luka 圖片）

小米「又」抄襲？

對上一輪抄襲疑雲都未完全解決，最近又再爆出一單。在中國銷售平台蘇寧和京東有關小米 CC9 網站中，竟然直接使用 Apple 的 Memoji 宣傳片來介紹 Mimoji，並稱為「Mimoji 萌拍主題曲」。目前在蘇寧和京東的影片已經下架處理，不過從網上的截圖中看到，和 Apple 的宣傳片是一樣的，這其實不只是抄襲的問題，可能涉及盜用的情況，而且是同業界同類別的產品。

官方回應

小米集團公關部總經理徐潔雲回應表示：「實際的情況還在調查中。不過，從正常角色說，做競品研究在每個行業都是常態」。小米看來想把問題推到，由於對競爭對手研究，所以他們才會有 Apple 的宣傳片，但要再聯想到直接或錯誤使用對手的宣傳片介紹自己的產品，這一步好像跳得太遠，坦白說目標小米的回應似推卸問題和轉移視角。另一方面，小米也沒可能直接說「無錯，我們抄襲了」這句吧，最後的答案就交給消費者如何判斷吧，或者可以看看下圖的比較，可能你很快會得出結論。

大陸網民都唔buy官方回應（按下圖放大）

來源：微博