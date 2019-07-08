Hotmail、Outlook用戶留意！少登入微軟或將刪除！即睇點救亡

超過兩年無登入的Microsoft帳戶將被永久關閉！？MSN、Hotmail和Outlook Express這些名字，也許出賣了不少人的年紀。很多中老年網民相信在相當久遠的年青時代都登記過這三種Microsoft服務的帳戶。近年大部份的MSN、Hotmail和Outlook Express帳戶已「歸一」變成Microsoft帳戶，仍有不少用家仍在使用Hotmail為個人主要地電郵地址。只是Microsoft準備刪除一些長期擱置的帳戶了，要是你很久沒有登入它們，就要小心！

不少朋友在十幾廿年前的MSN或Hotmail時代登記的帳戶，現已「歸一」變為Microsoft 微軟帳號。Microsoft近日發表一則公告宣佈，將會由2019年8月30日起永久刪除兩年內沒有活動紀錄的非活躍帳戶。

Microsoft近日發表一則公告宣佈，將會由2019年8月30日起永久刪除兩年內沒有活動紀錄的非活躍帳戶。（Mircosoft）

Microsoft宣佈永久刪除2年內「沒有活動」的帳戶，並表示這個決定是受Microsoft Services Agreement（MSA）的服務合約的條款約束。

相信不少網民以往都用過MSN做即時通訊工具，或以Hotmail為自己的基本個人電郵服務。即使近十年很多人已轉玩Facebook等社交媒體，個人電郵也由Hotmail轉至Gmail。但考慮到很多少年學生時代的重要回憶或資料都在Hotmail帳戶內，如果你想保留這些無價寶，就要特別小心Microsoft是次大清洗了。

Microsoft所指的「帳戶活動」，除了用戶登入外，還包括一些非登入活動的情況。只要符合公告上列明跟Microsoft產品、服務有互動的情況，即使兩年來不登入Microsoft帳戶，也不會被刪除。（Microsoft）

Microsoft所指的「帳戶活動」，除了用戶登入外，還包括一些非登入活動的情況。只要符合以下跟Microsoft產品、服務有互動的情況，即使兩年來不登入Microsoft帳戶，也不會被刪除：

購買

曾經兌換、購買、訪問Microsoft任何產品或服務。但不適用於禮品卡、認證（certifications）或訂閱的購買或服務。

訂閱

正在訂閱Microsoft產品。但在訂閱過期後，帳戶仍會數算2年的登入期限。

發佈

使用Microsoft帳戶發佈應用程式或遊戲（包括遊戲DLC）至Microsoft Store；或註冊微軟合作夥伴中心（Microsoft Partner Center）帳戶。

認證

使用Microsoft帳戶，從Microsoft獲得認證。

帳戶尚存餘額

帳戶中有未用完的餘額，包括已兌換的禮品卡或Microsoft的信用額。

帳戶已連結付款工具（Payable）

帳戶在Microsoft Payment Central已連結付款工具。

家庭帳戶

家庭帳戶含有一個或以上未成年者帳戶。直至(i)未成年者帳戶沒有活動；或 (ii) 未成年者已屆所在地區法律規定的成年年齡時，其帳戶自動轉換為標準Microsoft帳戶。

近年大部份的MSN、Hotmail和Outlook Express帳戶已「歸一」變成Microsoft帳戶。（Mircosoft）

要是用戶不清楚帳戶的狀態、何時過期等。用戶可即刻前往Microsoft帳戶管理網站查看Microsoft帳戶的活動狀態。活動狀態會顯示用戶登錄帳戶的頻率，以防止帳戶被視為無效。要格外注意的是，用戶最近的購買活動或其他帳戶活動最多可能需要30日才能反映在活動狀態紀錄中。總之還是那句：及早登入保平安！