Samsung 旋轉升降鏡頭 A80 終上市　惜價錢、時機皆輸蝕

三個月前 Samsung 在泰國舉行新品發布會，發表了中高階 Galaxy A 系列的幾個新成員，其後較為平價的 A70、A60 等機都悉數上市，但唯獨最高階、最多人留意的升降旋轉鏡頭機款 Galaxy A80 卻姍姍來遲、一直未見上市或定價消息。 想不到就在 Samsung 的另一旗艦 Galaxy Note 10 的發表前夕，Samsung 終於宣布將在今周內將 A80 推出香港市場，定價為＄4,798，而且三色全數到齊供買家選擇。

Samsung Galaxy A80 的主力賣點，乃在於其足以與旗艦機匹敵的主鏡頭可以隨時旋轉、當成前鏡頭使用，在確保前後皆可拍得高質影像的同時，亦造就了 Samsung 首個無孔、無瀏海的全面屏設計。

Sasmung Galaxy A80 在港推出時將齊備黑、銀、金三色

Galaxy A80 的鏡頭組合為 4800 萬像素主鏡頭、800 萬像素的廣角鏡以及 ToF 3D 景深鏡頭，與 Samsung 旗艦 S10 系列對比，只差一支變焦鏡

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Samsung Galaxy A80 將在 7 月 19 日在香港推出。有新機上市、市場多個選擇，對用家而言當然是件好事，然而規格上 Galaxy A80 其實有不少輸蝕的地方，例如用的處理器是中高階的 Qualcomm Snapdragon 730、電池又因為需要遷就旋轉鏡頭而縮小至 3700mAh，以性價比而論，Galaxy A80 ＄4,798 的定價吸引力一般，事實上市場亦似乎有著更好的選擇：