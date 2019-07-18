Overwatch電競熱血勵志故事　上海龍之隊由40連敗打到變聯賽冠軍

電競比賽之所以受歡迎，除了比賽本身緊張刺激之外，更因為很多扣人心弦的動人故事都是自電競中誕生；最近上海龍之隊就上演了一齣由最弱變成世界冠軍的大逆轉劇。

上海龍之隊成立於2017年，是專攻《Overwatch》鬥陣特攻的戰隊，亦是鬥陣特攻聯賽始創時12支隊伍中唯一一支中國城市隊伍。但可惜的是該隊自創立以來一直是聯賽中「最弱」隊伍，在2018年度中該隊的戰績為40連敗，整年的賽事中都未能取得一勝。

慘烈的40連敗

不過所謂守得雲開見月明，上海龍之隊在2018年末重組隊伍、吸納了韓國電競隊伍「Team KongDoo Panthera」戰隊部份成員後，隊伍表現開始漸見起色；在2019年初終止了戰隊的42連敗後越戰越勇，最後以第八種子晉身剛剛完結的《鬥陣特攻》The Overwatch League聯賽第三階段。而上海龍之隊在此比賽中表現神勇，先後淘汰第一種子紐約菁英隊及第二種子溫哥華泰坦隊晉級總決賽；最後在面對舊金山震動隊的總決賽中以4:3險勝，拿下整個比賽的總冠軍。

獲勝的歷史一刻。來源：Robert Paul

比賽後上海龍之隊隊長YOUNGJIN "Gamsu" NOH表示：「我成為職業選手已經有5年了，這是我首個大型賽事冠軍。今次勝利對我來說意義重大，我想感謝所有粉絲、所有上海龍之隊的支持者、教練們，當然還有所有上海龍之隊的隊友，非常感謝你們。」