雲通關影響遊戲銷量？ 底特律變人製作者： 直播讓我們賣得更好

遊戲界產業日益蓬勃，連帶電競、遊戲直播、實況主等產業亦風生水起；然而過去一直有言論指「遊戲、打機直播」的存在令遊戲銷量下跌，因為很多人習慣所謂「雲通關」：意指只在網上看了實況主或影片製作者的打機直播或通關影片，就當自己玩完了而不去購買遊戲。

據PlayStation Lifestyle報導，David Cage以及《A Way Out》逃出生天的製作人Josef Fares日前在Gamelab Barcelona參加一場講座，期間討論到打機直播、遊戲攻略對遊戲銷量的影響。David Cage在會上表示《Detroit》受惠於遊戲攻略及Youtube流程影片，因為遊戲本身的多結局、多路線設計。他表示「底特律：變人有數之不盡的結局數，而其實重點也不在結局上，而是到達不同結局的過程。每趟旅程都有獨特之處，有些角色存活、有些角色死亡，在遊戲中作的選擇會導向不同結果。」

Josef Fares和David Cage。來源：gamesindustry.biz

而即使在Youtube上觀看流程影片，也無法看完遊戲提供的所有內容。其他玩家「示範」的流程未必是玩家自身想要選擇的方向，結果很多玩家想滿足自己的好奇心之下，便索性購入遊戲自己遊玩。Cage繼續解釋：

「我們發現這對遊戲銷量以及玩家群眾都有非常正面的作用。過去Youtubers對我們來說是個麻煩，因為很多人看完流程影片，『噢我已經知道故事了』，然後就不買遊戲了。但在《Detroit》來說就正好相反，就算看流程影片也沒法看完所有分支。一些觀眾會想『啊如果是我的話就會這樣選...』Youtuber突然變成我們的同伴，幫我們推廣了遊戲。」

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那麼「直播幫助銷量」這個現像是否只是因為《Detroit》這款遊戲本身的特質才有效呢？也並不盡然。因為另一個沒有分歧選項、通關流程也不長的「一本道」遊戲《A Way Out》逃出生天，本來也以為遊戲銷量會因為其流程影片在Twitch爆紅而受到影響，結果卻是出乎意料地相反。Josef Fares表示：

「我記得當遊戲推出時，當時我們仍然是獨立遊戲（注：遊戲後來由EA發行），而我們登上了Twitch的遊戲部門第一名。我那時還想『今次麻煩了』；但結果遊戲賣得比想像中還要好，原來很多人是看了（影片）以後才變得想玩。在《A Way Out》的例子來說，其實很多人希望和一個沒有看過直播或影片的人一同體驗這款遊戲。」

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當然，也不能因為有以上兩個例子，就說遊戲直播、流程影片對所有遊戲都有正面幫助；但也許遊戲開發商們在開發遊戲、構思宣傳計劃時，有需要將直播、影片、實況主這些因素都加進考慮中了。

原文連結：https://www.playstationlifestyle.net/2019/07/15/youtube-game-walkthroughs-cage-fares/