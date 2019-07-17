iOS 13 iPhone 可用新表情圖案預覽　慶祝世界 Emoji Day

Apple 趁著世界 Emoji Day（7 月 17 日），率先預覽今年秋季將會在 iOS 13 率先登場的新系列表情圖案，除了最搶眼的「打喊露」、「樹獺」及「機械臂」幾款新 Emoji 之外，原來將會有總共 59 款 Emoji 的加入！

每年的 7 月 17 日被定為世界 Emoji 日，起源於 2002 年 7 月 17 日，Apple 在 MacWorld Expo 公布 iCal 日曆程式，成為第一款日曆的 App 圖示，而上面的日期，當然就是 7 月 17 日。所以後來大家就選擇這一日，作為世界 Emoji 日。

「打喊露」（Yawning）相信會是新增 Emoji 中，最多人會使用的熱門款式。（Apple）

今次 Apple 在 Emoji 日率先預覽其中部分將會在 iOS 13、iPadOS、macOS Catalina 以及 watchOS 6 中登場的新 Emoji，由於 Apple 指出新 Emoji 總共會有 59 個款式（未計不同膚色、性別組合），所以相信今次預覽的應該未是全部的新 Emoji，至少統一碼聯盟（Unicode Consortium）在今年初公布 2019 年230 個全新 Emoji 時，引起激烈討論的「短咗啲」（Pinching Hand），就未有出現在今次預覽之中。

年初公布時引起激烈討論的「Pinching Hand」，相信一樣會出現在 iOS 13 的更新之中。（emojipedia.org）

今次將會在 iOS 13 加入的新 Emoji，將會是 Unicode 12.0 的一部分，預計其他平台亦會在今年底相繼加入。Apple 在上年曾經向統一碼聯盟提出多款 Emoji 的建議，所以我們可以在今次的更新之中，見到不少性別平權及特別為傷健人士而設計的 Emoji。以下就睇一睇，今次 Apple 在 Emoji Day 預覽的一系列新 Emoji。

Apple 新 Emoji 預覽（按圖放大）