【上海 MWC】毋懼限制、2019 首季華為出貨量超過 Apple

雖然華為早前因中美貿易戰拖累而面臨沒有 Android 用的危機，但在 G20 峰會之後兩國關係緩和，同時美國總統特朗普亦講明會讓華為重啟與美國企業之間的商業合作，只要商務部手續完成，華為自然手機照出、Android 照用。

不過除了關注未來數月推出的華為新機之外，其上半年度的旗艦機 HUAWEI P30 系列亦一直是市場焦點，早前更破了華為的銷售紀錄。此外，華為手機今年第一季的成績突出，根據市場研究機構 IDC 的數據，全球手機市場佔有率高達 19%，相比上年同期 11.8%，升幅接近一倍，並成功壓過 Apple，市場佔有率上升至第 2 位。而且華為更是市場佔有率頭 3 位品牌中，唯一錄得升幅。華為在 2019 年首季出貨量更高達 5,900 萬部，力壓Apple的 3,600 萬部，成為全球第二高的手機生產商。

於 6 月尾舉行的上海 MWC 之上，華為手機產品線總裁何剛就透露，截至在今年 5 月 30 日，華為手機的年度出貨量已突破了一億部，比起 2018 年用時更短，而銷售數字增長，年頭旗艦HUAWEI P30 系列自然也功不可沒。

據何剛所講，HUAWEI P30 系列早在上市 85 日後，出貨量已突破了 1000 萬部，對比上代 HUAWEI P20 系列提前了 62 日，是華為旗艦機史上最快的銷售紀錄保持者。

HUAWEI P30 系列當中的高階版 HUAWEI P30 Pro，擁有現行智能手機市場獨步單方的 5 倍光學變焦鏡頭，再加上華為近年強調的攝影算法，可以拍攝 10 倍無損變焦相片、最高更支援效果理想的 50 倍數碼變焦相片，單是這個鏡頭在國際間已經引起話題，也難怪銷售速度如此之快。

受手機銷售數字的正面影響，華為的品牌價值亦有所增進，據了解，於全球百大品牌排行榜 BrandZ 之上的排名當中，華為之品牌價值比 2018 時再上升了 8%，排名提升至 47 位，連續四年躋身頭 50 位。