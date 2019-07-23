ASUS ROG Phone II 面世！ASUS 電競手機續作 5大升級位逐個數

【ASUS ROG Phone II ASUS 電競手機續作面世】ASUS 上年度推出 ROG Phone，以超前衛設計及多樣配件為電競手機立下標杆，雖然其他內地廠商都有跟進推出類似機種，但在香港，要買到電競遊戲專用手機的行貨選擇，基本上就只有 ASUS 與及配套一般的 Razer，是以聽聞 ASUS ROG Phone 初代在香港的銷售成績不俗。 事隔一年，ASUS 方面剛剛就正式發表了 ROG Phone 的續作，簡單直接命名為 ROG Phone II。如果單看本體、幾張圖片，可能不太能分辨到兩代差異，不過早前我們就遠赴台灣，親身實試了這部 ROG Phone II，以下就和大家力數五大升級位！

屏幕尺寸小改、世界首部 120Hz AMOLED 手機

首先，為了跟進手機的「長屏」潮流，今代 ROG Phone II 的屏幕就加大了一點，採用 19.5：9 比例的 6.59 吋屏幕，與初代相比， ROG Phone II 的屏幕大點、長點，但一樣保留了支援 DTS: X Ultra 的雙聲道前置喇叭。

值得一提的是，其屏幕雖然與某些電競手機同樣是 120Hz 更新率，卻是市場上首次正式採用 AMOLED 材質的機種，Delta E 即色彩誤差 < 1，另外又支援 SDR2HDR 的顯示技術。

將兩機放在一起，可見 ROG Phone II（右）在長度上比初代長一點點（蔡浩騰 攝）

據 ASUS 所講，今代轉用 AMOLED 之餘，屏幕反應亦是手機界最強，由觸控到系統產生回饋之間，只需要 49ms，比 iPhone Xs Max 以及 Samsung Galaxy S10+ 更快

+ 5 + 4 + 3

硬件更強、打足一日？

看完外觀，當然要看看 ROG Phone II 在「內在」方面的進化。早在正式發表之前，ASUS 與 Qualcomm 就已經宣布了 ROG Phone II 將會採用全新超頻版本的 Qualcomm Snapdragon 855+ 處理器，對比一般的 S855 處理器快 15％，另外又內置了 12GB RAM 及 512GB ROM。



除了處理器加快以外，ROG Phone II 的其他硬件亦有若干進化，使之在定位上更加乎合「為 Gamers 而生的手機」：

招牌 AirTrigger II 手感更佳

上一代 ROG Phone 加入了名為「AirTrigger」的超音波式虛擬按鍵，可以在橫持手機時當成 L/R 鍵使用，是手機界首例，亦加固了 ROG Phone 作為電競手機的定位。而來到第二代，AirTrigger 的擺位不變，一樣放在機身的右側兩端，不過觸控機制就有所強化，加入全新的「貼指連點」系統，解決了上代不能快速連續輸入的問題。



在介面中新加入了壓力感應的水平以及「貼指連點」的開關，另外據 ASUS 所講，在發售後還會以 OTA 更新形式為 AirTrigger II 加入「滑動觸控」的新功能

軟件進化

ROG Phone II 在軟件方面的功能更新不算多，可以即時加速的「X Mode」、可以進行遊戲設定的 Game Genie 當然繼續保留，不過在喚出的方式以及可設定的選項方面就有點新意：



隨機附送配件

與上一代一樣，ROG Phone II 除了有另購的專用配件之外，開箱後就有隨機附送的配件，上代都有 AeroActive 主動降溫風扇，今次就有第二代，據說改進刺扇葉設計，使之可以更寧靜、而且可以令機表溫度再降多 5°C。

親身在現場實測，AeroActive II 的噪音認真比起上一代細得多（蔡浩騰 攝）

除了 AeroActive II 以外，今次隨機附送的配件還新增了一個 AeroCase 專用保護殼，除了可以為 ROG Phone II 提供額外保護以外，裝上此殼後仍然可以加裝 AeroActive II 風扇。

除了以上提到的隨機附送配件以外，ROG Phone II 尚有大量額外的加購配件選擇，對比上代於誠意方面可謂有過之而無不及，在另文再與各位詳細解構！