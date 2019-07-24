中國網軍「帝吧」解散未出戰先敗陣？原來想組5千人大軍！？

連日來的逃犯條例修訂風波，抗爭的重心已經放在連登（LIHKG )上，成為了社會運動的基地。中國一個名為「帝吧」的群組，以聲援香港警察和特區政府為名，決定到香港不同的 Facebook 專頁和連登上進行洗版，影響討論區上的正常討論。不過，「帝吧」出師未成，就結束了整個群組的運作。

「帝吧」由來

原名「李毅吧」，是一個在百度貼吧上的論壇板塊，在 2004 年為了嘲諷李毅而建立。主要的行動就是發起群體性網絡攻擊事件，不過過程並非技術向的黑客攻擊（如 DDoS），而是使用中國最強大的力量—「人數」，動員大量人手在專頁上留言，他們稱之為「爆吧」。由於留言和開 post 的速度太多太快，有機會令其攻擊的專頁或討論區禁止留言，甚至暫停。這就是「帝吧」的攻擊手段，中國更有著「帝吧出征，寸草不生」的說法，看到這大家都應該會覺得「帝吧」真的是威力無邊，簡直是網絡上的超級軍隊。

「帝吧」的Poster，「帝吧出征，寸草不生」（微博圖片）

7 月 22 日發起第一次攻擊

就逃犯條例修訂風波始，「帝吧」的第一次攻擊是在 7 月 22 日，率先對民間人權陣線及香港民族陣綫的 Facebook 專頁洗版。「帝吧」在這兩個專頁上留下大量簡體字的留言，主要是「支持香港警察」﹑「支持香港政府」﹑以文字表達中國的強大﹑打一些頌讚中國的歌詞等，亦有留下中國國旗的 GIF 圖，希望更多人可以看到中國國旗在 Facebook 上飄揚的畫面。「帝吧」成員千辛萬苦翻牆到 Facebook 的留言，可以點擊下圖觀看。

揚言 7 月 23 日攻擊連登

爆完 Facebook 吧後，氣勢如虹的「帝吧」揚言要在 23 日攻擊連登。不過，在戰歌響起的同時，「帝吧」的主要人員（包括管理人）就被光速起底，而且不是網民時常看到的起底內容這麼簡單，而是連銀行餘額﹑支付寶紀錄，甚至高考分數都起得一乾二淨。到底為什麼可以起底起得如此徹底呢？原因正是中國的「實名制」種下的果，只要找一條線索，就能把所有的資料連根拔起。當主要人員被起底後，「帝吧」團長（尹垣程）就以「不破壞香港人民群眾正常生活秩序」為名，馬上暫停對連登的攻擊（好像還未有攻擊）。

「帝吧」休戰文的內容也頗有趣：

「帝吧」停止出征（微博圖片）

「帝吧」解散？

到了 24 日，「帝吧」突然宣布解散，不過他們強調這支網絡大軍解散並不是認輸，反而是為了組織更強大的力量。「帝吧」在官方微博中解釋，因為群組被滲透得太厲害，以及本來有十多個群組，信息多得連微博都開不了，想解散後建立一個 5 千人的大群組。不過，連登好像完全沒有害怕的氣氛，早在 23 日就開定多個 post 歡迎「帝吧」進來，甚至「教」他們如何得到連登帳戶（沒帳戶不能留言）。可是「帝吧」攻擊未果就解散，的確很難令一眾爸打懼怕，引用他們的說話作結：「說好的寸草不生呢？」